آفات طبیعی در ۴۸ ساعت گذشته جان ۲۸ نفر را در افغانستان گرفت

در پی بارندگی های شدید و سایر حادثات طبیعی در ولایات مختلف افغانستان، در ۴۸ ساعت گذشته ۲۸ نفر جان خود را از دست داده و ۱۰ نفر هم مجروح شده اند.

ادارۀ آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان گفته است که این مرگ و میر افراد، در ولایات کابل، پروان، خوست، پکتیا، میدان وردک، ارزگان، قندهار، هرات، بادغیس، سمنگان، سرپل، بغلان، تخار، بدخشان، لغمان و کنر ناشی از رعد و برق، گردباد، لغزش زمین، ژاله، باران و سرازیر شدن سیلاب ثبت شده است.

یوسف حماد، سخنگوی این ادارۀ روز شنبه (۲۳ ماه می)، در صفحۀ ایکس گفت که در حوادث طبیعی ۴۸ ساعت پسین، برعلاوۀ تخریب ده کیلومتر سرک، ۱۷۶ خانه به گونۀ کامل و ۵۳۶ منزل مسکونی دیگر به شکل قسمی تخریب شده است.

حماد افزود که آفات طبیعی در دو روز گذشته نه تنها محصولات ۱۹۵۶ هکتار زمین زراعتی و ۸۱۰ هکتار باغ را از بین برده، بلکه در مجموع ۹۸۹ خانواده را نیز متاثر ساخته است.

به گفته سخنگوی این ادارۀ طالبان، از شش حمل جاری خورشیدی، آفات طبیعی مختلف نه تنها جان ۲۸۵ نفر را گرفته و ۳۵۴ نفر دیگر را در افغانستان مجروح کرده است، بلکه ۱۸۸۴ خانه و ۵۷۹ کیلومتر جاده را نیز ویران کرده است.

اوچا گفته است که سیلاب‌ها خانه‌ها، معیشت‌ها و زیرساخت‌های حیاتی را در سراسر افغانستان نابود کرده، اما کمبود بودجه، کمک‌رسانی را در زمانی که بیش از هر وقت دیگر مورد نیاز است، کند کرده است.

این درحالیست که سازمان جهانی صحت، هفتۀ گذشته در یک پیام ایکس هشدار داد که آفات طبیعی همه‌ای افراد را به گونۀ یک‌سان آسیب نمی‌رساند بلکه زنان و کودکان بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.

افغانستان از جمله کشورهای آسیب‌پذیر در برابر رویدادهای طبیعی به‌شمار می‌رود. سیلاب‌ها، خشک‌سالی و زمین‌لرزه‌ها در سال‌های اخیر بارها بحران انسانی را در بخش‌های مختلف کشور تشدید کرده‌اند، موضوع که نهادهای امدادرسان بین‌المللی نسبت به پیامدهای آن هشدار داده‌اند.