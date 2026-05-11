در پی بارندگیهای شدید و جاری شدن سیلاب در ننگرهار، حدود دو هزار خانواده آسیب دیده و خسارات مالی هنگفتی به ساکنان این ولایت وارد شده است.
سازمان بینالمللی مهاجرت (آیاوایم) روز دوشنبه با نشر پیامی در شبکه ایکس گفت که سیلابهای ناشی از بارندگیهای شدید، شماری از مناطق ننگرهار را آسیبپذیر ساخته و صدها خانواده را با نیاز فوری به کمکهای بشردوستانه روبهرو کرده است.
در این پیام آمده است که در واکنش به این وضعیت، روند توزیع کمکهای اضطراری برای خانوادههای آسیبدیده آغاز شده است.
پیام می افزاید که براساس ارزیابیهای ابتدایی، حدود دو هزار خانواده از سیلابهای اخیر در این ولایت متاثر شدهاند و تیمهای سازمان بینالمللی مهاجرت همچنان در حال بررسی میزان خسارات و نیازهای فوری مردم هستند.
از سوی دیگر، باشندگان محل میگویند سیلابها خسارات سنگینی بر زندگی آنان وارد کرده است. زرداد، یکی از ساکنان آسیبدیده، میگوید: " خانههای ما در پی بارندگی های شدید فرو ریخت. حالا کمکهای عاجل را که شامل وسایل خانه و ظروف است دریافت کردهایم."
در همین حال، دفتر برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد (یوان–هبیتات) در افغانستان گفته است که از جنوری ۲۰۲۶ تاکنون نزدیک به ۱۴ هزار نفر در سراسر افغانستان در اثر سیلابها متأثر شدهاند.
این نهاد اخیراً گزارش داد که سیلابهای اخیر در افغانستان نیاز جدی به ایجاد زیربناهای مقاوم در برابر سیلاب را برجسته میکند.
سازمان جهانی صحت نیز هشدار داده است که جاری شدن سیلابها، با تخریب چاهها و آلوده شدن منابع آب آشامیدنی، خطر شیوع بیماریهای عفونی ناشی از آب آلوده را افزایش میدهد.
افغانستان از جمله کشورهای آسیبپذیر در برابر رویدادهای طبیعی بهشمار میرود. سیلابها، خشکسالی و زمینلرزهها در سالهای اخیر بارها بحران انسانی را در بخشهای مختلف کشور تشدید کردهاند، موضوعی که نهادهای امدادرسان بینالمللی نسبت به پیامدهای آن هشدار دادهاند.
نهادهای امدادی میگویند تغییرات اقلیمی، همراه با بحران اقتصادی و فقر گسترده، نیاز میلیونها تن در افغانستان به کمکهای بشردوستانه را افزایش داده است.
