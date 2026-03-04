پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحدۀ امریکا، روز چهارشنبه چهارم مارچ در یک کنفرانس خبری در مورد تازهترین دستاوردهای عملیات خشم حماسی علیه رژیم ایران گفت که در کمتر از یک هفته، کنترول کامل حریم هوایی ایران به دست نظامیان امریکایی و اسراییل خواهد افتاد.
هگسیت در این کنفرانس خبری در پنتاگون که دن کین، لوی درستیز قوای مسلح ایالات متحده نیز در آن حضور داشت، به خبرنگاران گفت: "سر از دیشب و تا پایان عملیات تا چند روز آینده و کمتر از یک هفته، دو نیروی قدرتمند هوایی جهان، کنترول کامل آسمان ایران را در دست خواهند گرفت. کنترول کامل آسمان ایران را در دست خواهند داشت. حریم هوایی بلامنازعه، به این معنا که ما تمام روز، تمام شب، روز و شب در حریم هوایی ایران پرواز خواهیم کرد، میزایلها و پایگاه صنعت دفاعی نظامیان ایران را پیدا و از بین خواهیم برد."
وزیر جنگ ایالات متحده دستآوردهای این عملیات را "باورنکردنی" خواند و گفت که یک کشتی جنگی ایران در اقیانوس هند در حملۀ یک زیردریایی امریکایی غرق شد.
او گفت: "یک زیردریایی امریکایی یک کشتی جنگی ایرانی را که فکر میکرد در آبهای بینالمللی امن است، توسط تورپیدو (میزایلهای زیردریایی) غرق کرد. مرگ آرام. نخستین مورد غرق شدن یک کشتی دشمن توسط تورپیدو از زمان جنگ جهانی دوم. درست مثل آن جنگ و زمانی که ما هنوز وزارت جنگ بودیم. ما برای پیروزی میجنگیم."
وزیر جنگ ایالات متحده گفت که تنها قوای نظامی امریکا و اسراییل، قادر به انجام چنین عملیات اند.
هگسیت در پیوند به شرایط جنگ جاری و تلاش ایران برای دستیابی به تسلیحات هستهای گفت: "شرایط این جنگ را در هر گام ما تعیین خواهیم کرد. آنگونه که روز دوشنبه گفتم، این ماموریت با دقت زیاد، میزایلها، طیارههای بیسرنشین و تاسیسات تولیدی آن را منهدم میکند. نیروی بحری و زیربناهای حیاتی امنیتی آنان را نابود میکند و مسیر دستیابی آنان را به تسلیحات هستهای دشوار میکند. ایران هرگز بم هستهای نخواهد داشت، زیر نظر ما، هرگز نخواهد داشت."
دن کین، لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحدۀ امریکا، در این کنفرانس خبری گفت که در چهار روز گذشته نظامیان امریکایی بر قابلیتهای هوایی و بحری و پرتابگرهای میزایل رژیم ایران حملات را انجام داده اند و این حملات در روزهای آینده ادامه خواهد یافت.
لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحدۀ امریکا با اشاره به حملات ایران بر اهدافی در کشورهای عربی حاشیۀ خلیج گفت که این کشور ها شمار زیاد حملات ایران را خنثا کرده و طیارههای بیسرنشین ایران را رهگیری و منهدم کرده اند.
