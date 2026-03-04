حزب‌الله لبنان، سه شنبه شب، شهرهای تل ابیب و حیفا را با شلیک راکت‌ها هدف قرار داد. این دومین بار در یک هفته است که این گروه تروریستی که حمایت رژیم ایران را با خود دارد، پس از آتش بس ماه نومبر ۲۰۲۴، اسراییل را نشانه می‌گیرد.

جوزف عون، رییس جمهور لبنان به سفیرهای عربستان سعودی، قطر، امارات متحدۀ عربی، فرانسه و مصر گفت که حزب‌الله راکت‌ها را از یک منطقۀ در شمال دریای لیتانی، شلیک کرده است.

اردوی اسراییل گفت که آنان از روز دوشنبه به اینسو، بیش از ۲۵۰ هدف را در لبنان نشانه گرفته اند که در آن، پرتاب‌کننده‌های راکت، انبار اسلحه و مراکز فرماندهی هدف قرار گرفته اند.

اردوی اسراییل در پست در شبکۀ اجتماعی ایکس اعلام کرد که سربازان اسراییل "در چندین نقطه در نزدیکی منطقه مرزی، به عنوان بخشی از یک وضعیت دفاعی پیشرفته مستقر شده‌اند" و "حملات هدفمندی را علیه زیربناهای تروریستی حزب‌الله" انجام می‌دهند.

سخنگوی عربی زبان اردوی اسراییل به نمایندگان رژیم ایران هشدار داده است که ظرف ۲۴ ساعت، لبنان را ترک کنند.

افیخای ادرعی، در یک پیام شبکۀ اجتماعی ایکس گفته است: "پس از آن، دیگر هیچ جای امنی برای نمایندگان رژیم ایران در لبنان وجود نخواهد داشت و اردوی اسراییل آنان [نمایندگان رژیم ایران] را هرجا که بیابند، هدف قرار خواهد داد."

ادرعی همچنان به باشندگان بیش از ۸۰ قریه و شهر در جنوب لبنان هشدار داده است که منطقه را ترک کنند.

رکان ناصرالدین، وزیر صحت لبنان، آمار تلفات حملات روز دوشنبه اسراییل را بازنگری کرده و گفته است که در آن حملات ۴۰ تن کشته و ۲۴۶ نفر دیگر زخمی شده اند. این رقم در گزارش ابتدایی وزارت صحت لبنان ۵۲ کشته اعلام شده بود.

سفارت ایالات متحدۀ امریکا در بیروت به دلیل وضعیت امنیتی "بی‌ثبات و غیر‌قابل پیش‌بینی" تا اطلاع ثانی مسدود خود بود.

در همین حال، لینزی گراهام، سناتور جمهوریخواه از دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا خواسته است تا عملیات نظامی علیه حزب‌الله در لبنان را گسترش دهد.

گراهام در کانگرس به خبرنگاران گفت: "همراه با اسراییل پرواز کنید و حزب‌الله را هدف قرار دهید؛ گروه که دستانش به خون امریکایی‌ها آلوده است. تنها بر ایران بسنده نکنید، بلکه نیروی نیابتی آن یعنی حزب‌الله را نیز از میان بردارید."