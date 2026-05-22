روبیو: در مذاکرات با ایران 'تا حدی پیشرفت' وجود داشته است

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، در اظهارات تازۀ خود، قبل از برگزاری نشست وزرای خارجۀ ناتو در هلسینبورگ سویدن گفت که در مذاکرات با ایران "تاحدی پیشرفت" وجود داشته و از آن استقبال کرده است.

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ امریکا گفت:" تاحدی پیشرفت‌ حاصل شده است. نمی‌خواهم اغراق کنم، اما کمی حرکت وجود داشته و این خوب است. اصول اولیه به حال خودش ثابت است. ایران هرگز نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. نمی‌تواند... این رژیم هرگز نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و برای رسیدن به این هدف، ما باید به موضوع غنی‌سازی بپردازیم. ما باید به موضوع یورانیم با غنای بلند رسیدگی کنیم."

این اظهارات وزیر خارجۀ امریکا در حالی بیان می‌شود که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه در قصر سفید گفت که ایالات متحده یورانیم غنی‌شدۀ ایران را از آن کشور خارج می‌کند.

رییس جمهور ترمپ گفت: "ما آن [یورانیم غنی‌شده] را به دست خواهیم آورد. ما به آن نیازی نداریم، ما آن را نمی‌خواهیم. احتمالاً پس از دستیابی به آن، آن را نابود خواهیم کرد، اما اجازه نخواهیم داد که آنان به آن [یورانیم غنی‌شده] دست یابند."

رییس جمهور ایالات متحده این اظهارات را پس از آن بیان کرد که رویترز به نقل از دو منبع ارشد ایران گزارش داد که مجتبی خامنه‌ای رهبر ایران، دستور داده است، یورانیم نزدیک به درجۀ تسلیحاتی این کشور نباید از ایران انتقال یابد.

بازگشایی تنگۀ هرمز از موارد عمدۀ مذاکرات امریکا و ایران است که تاهنوز حل‌ناشده باقی‌مانده است.

وزیر خارجۀ امریکا قبل از آغاز نشست وزرای خارجۀ ناتو گفت که ایران "تلاش دارد تا یک سیستم اخذ حق العبور ایجاد کند. این اتفاق نمی‌تواند بیافتد. اگر قرار باشد این اتفاق در تنگۀ هرمز بیافتد، در پنج نقطۀ دیگر در سراسر جهان نیز رخ خواهد داد. چرا کشورهای سراسر جهان نمی‌گویند که خوب، ما هم می‌خواهیم این کار را انجام دهیم"؟

پیش از این، رییس جمهور ترمپ نیز بر بازماندن تنگۀ هرمز تاکید کرده مخالفت خود را با اخذ حق العبور ایران در تنگۀ هرمز بیان داشت.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا نیز بر "باز ماندن" تنگۀ هرمز تاکید ورزیده گفت: "ما می‌خواهیم این مسیر باز باشد. ما می‌خواهیم رایگان باشد. ما حق‌العبور نمی‌خواهیم. بین‌المللی است. این یک مسیرآبی بین‌المللی است و حق‌العبور دریافت نمی‌شود."

رییس جمهور ترمپ افزود که در حال حاضر، پیش‌بینی می‌شود که ایرانی‌ها "روزانه ۵۰۰ میلیون دالر ضرر می‌کنند.

دونالد ترمپ با اشارۀ ادامۀ محاصرۀ بنادر ایران توسط ایالات متحده گفت که هیچ کشتی‌ای نتوانسته بدون تایید ایالات متحده به ایران برود یا هم از ایران خارج شود.

با اینحال، رسانه‌های ایران گزارش داده اند که عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران روز جمعه با سید محسن نقوی، وزیر داخلۀ پاکستان در تهران دیدار کرده تا در مورد پیشنهادهایی برای پایان دادن به جنگ امریکا و اسراییل گفتگو کند.

به گزارش ایسنا، نقوی در حال تسهیل ارتباطات برای تلاش و دستیابی به چارچوبی برای پایان دادن به جنگ و حل اختلافات میان امریکا و ایران است.