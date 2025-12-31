سومین روز اعتراضات در شهرهای مختلف ایران

شهرهای مختلف ایران به شمول تهران، برای سومین روز پیهم شاهد موج جدید اعتراضات مردمی بود که با بلندرفتن ناگهانی قیمت ارز و طلا آغاز شد.
در بازارهای مختلف تهران از آهنگران گرفته تا بازار جلوخان، کسبهکاران دکانهای خود را بستند و به اعتصاب کنندگان پیوستند.
معترضان در تهران با انتقاد از وضعیت اقتصادی، شعارهای ضد حکومت را نیز سر دادند.
دامنه این اعتصابات به خارج از پایتخت نیز کشیده شده است.
شهرهای شیراز، اصفهان، اهواز و کرمانشاه، نیز شاهد اعتصاب کسبهکاران بود که در برخی از مناطق این شهرها مالکین دکانها، برای سومین روز پیهم مغازههایشان را بستند.
گزارشهای رسیده از کرمانشاه حاکی از آن است که شهروندان و کسبه کاران با برگزاری راهپیماییهای اعتراضی، به سردادن شعارهای ضدحکومتی علیه سیاستهای منطقهای و داخلی نظام پرداختند که در پی حمله ماموران برای سرکوب، مردم با تندی علیه نیروهای حکومتی موضعگیری کردند.
همزمان با این تجمعات اعتراضی، فضای بسیاری از شهرها به شمول تهران شاهد تدابیر شدید امنیتی است.
در تهران، نیروهای حکومتی و وسایط سرکوب مظاهرهکنندگان در ساحات مختلف به شمول منطقۀ "ولیعصر" مستقر شدهاند. در مشهد و مناطقی از کرج نیز حضور پر رنگ ماموران به چشم میخورد.
روز گذشته نیز در شهرهایی نظیر تهران، زنجان، همدان، کرمان، ملارد و پردیس، مردم با حضور در خیابانها به سردادن شعارهای صریح ضد حکومت پرداختند.
یکی از برجستهترین ویژگیهای روز سوم اعتراضات ۱۴۰۴ پیوستن دانشجویان دانشگاههای ایران به اعتراضات بود.
اعتراضات دانشجویان که تقریبا همه در داخل محوطۀ دانشگاهها برگزار شد، با سردادن شعارهای ضد حکومتی همراه بود. گزارشها میرساند که شماری از دانشجویان نیز بازداشت شده اند.
در همین حال، حسین شریعتمداری، که علی خامنهای او را به صفت مدیر مسوول روزنامۀ کیهان، یکی از محافظهکارترین رسانۀ مرتبط به حکومت ایران، گماشته است، در مقالهای علیه معترضان ضدحکومتی اذعان کرد که در شعارهای معترضان "مشکلات اقتصادی دیده نمیشود."
این در حالی است که برخی دیگر از مقامات حکومتی سعی داشتهاند این طور جلوه دهند که اعتراضات صرفاً محدود به مسایل معیشتی است.
گروه