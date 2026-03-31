پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحدۀ امریکا، روز سه شنبه ۳۱ مارچ در یک کنفرانس خبری در پنتاگون گفت که در جنگ علیه ایران "روزهای آینده تعیین کننده" خواهد بود.

وزیر جنگ ایالات متحده گفت که قدرت رزمی ایالات متحده "رو به افزایش" و توان جنگی رژیم ایران "رو به کاهش" است. او افزود که درست با گذشت یک ماه از این جنگ، این ایالات متحده است که "شرایط" را تعیین می‌کند.

هگسیت همچنین گفت که تمام کشورهای جهان باید در زمینۀ باز نگه داشتن تنگۀ استراتیژیک هرمز و تامین امنیت آن سهیم باشند و به گفتۀ وی این تنها مسوولیت ایالات متحده نیست.

او گفت: "فکر کنم موضع رییس جمهور [دونالد ترمپ] در پیام امروز صبح در تروت سوشیل واضح بود، اینکه کشورهایی در سراسر جهان وجود دارند که باید آماده باشند تا در این آب‌راه حیاتی حضور داشته باشند. این تنها مربوط به نیروی بحری ایالات متحده نیست... او اشاره می‌کند که این یک آبراه بین‌المللی است که ما کمتر از اکثر مردم از آن استفاده می‌کنیم، در واقع، به طرز چشمگیری کمتر از اکثر مردم. بنابراین جهان باید توجه کند و آماده ایستادگی باشد. رییس جمهور ترمپ مایل بوده است که از طرف جهان آزاد بار سنگین مقابله با این تهدید ایران را به دوش بکشد."

دقایقی پیش، دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده در پیامی در شبکۀ تروت سوشیل نگاشت: "برای همۀ کشورهایی که به خاطر تنگۀ هرمز نمی‌توانند تیل طیاره تهیه کنند، مانند بریتانیا که از دخالت در سرنگونی ایران خودداری کرد، من پیشنهاد دارم: شماره ۱، از امریکا بخرید، ما به اندازۀ کافی داریم، و شماره ۲، کمی شجاعت با تاخیر در خود ایجاد کنید، به تنگه بروید و فقط آن را تصاحب کنید."

رییس جمهور ترمپ در ادامۀ این پیام نگاشته است: "شما باید یاد بگیرید که چگونه برای خود برزمید، ایالات متحده دیگر آنجا نخواهد بود تا به شما کمک کند، آن گونه که شما برای ما آنجا نبودید. ایران اساساً نابود شده است. قسمت سخت کار انجام شده است. بروید نفت تان را تهیه کنید."

هگسیت با اشاره به کاهش توان جنگی ایران گفت که "اگر ایران هشیار باشد، تعامل خواهد کرد" و به گفتۀ وی رییس جمهور ترمپ مایل به تعامل است و شرایط این معامله برای ایرانیان معلوم است. او هشدار داد که با وصف تمایل ترمپ به تعامل، اگر چنین معامله‌ای صورت نگیرد، ایالات متحده با "شدت هر چه بیشتر" به عملیات نظامی بر ضد رژیم ایران ادامه خواهد داد.

دن کین، لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده، نیز در این کنفرانس خبری در مقر وزارت جنگ ایالات متحده به شرح دستآوردهای نظامیان امریکایی در عملیات خشم حماسی علیه رژیم ایران در جریان ۳۰ روز گذشته پرداخت.

کین گفت: "بر بیش از ۱۱ هزار هدف حمله کرده ایم. با توجه به افزایش برتری هوایی، ما با موفقیت نخستین ماموریت‌های زمینی بی۵۲ را آغاز کرده‌ایم که به ما اجازه می‌دهد تا به پیشروی خود بر دشمن ادامه دهیم...به حملات بر تاسیسات تولید میزایل، طیارۀ بی‌سرنشین و قوای بحری ایران ادامه داده ایم...بیش از ۱۵۰کشتی ایران را نابود کرده ایم."

لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده گفت که نظامیان امریکایی به هدف گرفتن قابلیت‌های نظامی ایران به ویژه قوای بحری آن کشور تمرکز دارند.