دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا، اعلام کرد که به دلیل عدم حمایت متحدان اروپایی با عملیات نظامی امریکا در قبال ایران، موضوع ادامۀ عضویت این کشور را در سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) بازنگری می‌کند.

ترمپ در گفتگوی اختصاصی با روزنامه بریتانیایی دیلی ‌تلگراف اظهار داشت که این مسله برای او "از مرحلۀ تجدیدنظر گذشته است" و تاکید کرد که هرگز "تحت تاثیر ناتو نبوده است".

نارضایتی‌های عمده رییس‌جمهور امریکا از متحدان اروپایی بر دو محور اصلی استوار است؛ نخست، ممانعت از استقرار طیاره‌های نظامی و خودداری کشورهای اروپایی از اجازۀ پرواز یا استفاده از پایگاه‌هایشان برای عملیات‌ هوایی امریکا و دوم، عدم اعزام کشتی‌های جنگی از سوی متحدان برای بازگشایی و تامین امنیت در تنگه هرمز.

در همین راستا، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه امریکا، روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس‌ نیوز تصریح کرد که ایالات متحده باید ارزیابی کند که آیا این ایتلاف همچنان در راستای منافع ملی امریکا عمل می‌کند یا نه.

روبیو با انتقاد از وضعیت موجود پرسید که آیا این اتحاد به "یک جادۀ یک‌طرفه" تبدیل شده است که در آن امریکا متعهد به حفاظت از اروپا است، اما در زمان نیاز از دسترسی نیروهای امریکایی به پایگاه‌های اروپایی جلوگیری می‌ شود؟ "

در برابر این اظهارات مارک روبیو، کایر استارمر، صدراعظم بریتانیا، روز چهارشنبه (اول اپریل) در پاسخ به خبرنگاران بر اولویت منافع ملی کشورش تاکید کرده گفت که بریتانیا قصدی برای ورود به این درگیری ندارد. او گفت: "این جنگ ما نیست."

این در حالیست که دونالد ترمپ از منتقدان سرسخت پیمان ناتو ، همواره اعضای این پیمان را تحت فشار قرار داده تا بودجه‌های دفاعی خود را افزایش داده و از میزان اتکای نظامی و مالی خود به ایالات متحده بکاهند.