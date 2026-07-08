حملات هوایی اسراییل برلبنان

در تازه‌ترین مورد از نقض توافق آتش‌بس، جنگنده‌های اسراییلی روز چهارشنبه مجموعه‌ای از حملات هوایی را بر جنوب لبنان انجام دادند.

خبرگزاری ملی لبنان گزارش داده است که نیروهای اسراییلی کم از کم چهار حملهٔ هوایی و حملات پراگندهٔ توپخانه‌ای را بر چندین ساحه در جنوب لبنان انجام داده اند.

این حملات در حالی صورت می‌گیرد که لبنان، اسراییل و ایالات متحده به تاریخ ۲۶ جون "چارچوب توافق سه‌جانبه" را امضا کردند.

در همین حال گیدیون سعار، وزیر خارجهٔ اسراییل، روز سه‌شنبه اعلام کرد که دور جدید مذاکرات میان اسراییل و لبنان به تاریخ ۱۴ و ۱۵ جولای در شهر روم برگزار خواهد شد.

وزارت صحت لبنان بدون تفکیک دقیق تلفات نظامیان از غیرنظامیان گفته است که از شروع درگیری‌ها میان اسراییل و گروه حزب‌الله به تاریخ دوم مارچ، بیش از ۴۳۲۰ نفر در لبنان کشته و ۱۲۲۰۳ نفر زخمی شده اند.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه امریکا، گفته است که چارچوب توافق اسراییل و لبنان روندی روشنی را برای بازگرداندن حاکمیت لبنان، خلع سلاح حزب‌الله و برچیدن زیرساخت‌های نظامی این گروه ایجاد می‌کند. به گفته روبیو، این چارچوب باید راه را برای بازگشت اسراییل به مرزهای خود پس از رفع تهدید علیه شهروندانش باز کند.

اما نتنیاهو هفتهٔ گذشته در جریان بازدید از جنوب لبنان گفت که اسراییل تا زمانی که تهدید حزب‌الله از بین نرود، این منطقه را ترک نخواهد کرد. این موضع برای دولت اسراییل بخشی از سیاست تامین امنیت شمال این کشور است.

ایالات متحده تلاش کرده است نشستی سه‌جانبه میان عون، نتنیاهو و ترمپ ترتیب کند، اما بیروت گفته است تا زمانی که نیروهای اسراییلی در جنوب لبنان حضور داشته باشند، با این دیدار مخالفت خواهند کرد.