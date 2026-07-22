دونالد ترمپ، رییسجمهور ایالات متحدهٔ امریکا، در نخستین دیدار خود با جوزف عون، رییسجمهور لبنان، گفت که لبنان با "مشکل حزبالله" روبهرو است و اگر رییسجمهور لبنان گفتگو با رهبران این گروه را مفید بداند، آماده است با آنان صحبت کند.
ترمپ هنگام استقبال از عون در قصر سفید گفت که لبنان در گذشته با رفتار نامناسبی روبهرو شده است و باید با این کشور با احترامی که شایسته آن است، برخورد شود.
او همچنین اعلام کرد که اگر رییسجمهور لبنان گفتگو با رهبران حزبالله را مفید بداند، آماده است با آنان صحبت کند.
بر اساس اعلامیهای ریاستجمهوری لبنان، این دیدار که نزدیک به دو ساعت ادامه یافت، دو طرف در جریان آن درباره خروج نیروهای اسراییلی از جنوب لبنان، خلع سلاح حزبالله، حمایت امریکا از اردوی لبنان، بازسازی این کشور، بهبود وضعیت اقتصادی و سرمایهگذاری شرکتهای امریکایی گفتگو کردند.
ترمپ همچنین احتمال نقش سوریه در خلع سلاح حزبالله را مطرح کرد، اما درباره چگونگی این نقش توضیح بیشتری نداد.
جوزف عون در این دیدار گفت که خروج کامل نیروهای اسراییلی از خاک لبنان برای تامین ثبات و گسترش حاکمیت دولت بر سراسر این کشور ضروری است.
رییسجمهور لبنان در آغاز این دیدار به ترمپ گفت که کمک به حل بحران لبنان و بازگرداندن حاکمیت این کشور میتواند بخشی از میراث سیاسی او باشد.
به گفته یک مقام لبنانی، عون طرحی مکتوب درباره چگونگی خلع سلاح حزبالله را نیز به ترمپ ارایه کرده است. هنوز روشن نیست که دولت لبنان چگونه میتواند حزبالله را که از حمایت رژیم ایران برخوردار است، به خلع سلاح وادار کند.
این دیدار در حالی انجام شد که نیروهای اسراییلی هنوز بخشهایی از جنوب لبنان را در اختیار دارند و صدها هزار لبنانی در پی حملات اسراییل از محل زندگی خود آواره شدهاند. حزبالله نیز گفتگوی مستقیم دولت لبنان با اسراییل و تلاشهای دولت برای خلع سلاح این گروه را رد کرده است.
حزبالله که در سال ۱۹۸۲ با حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تاسیس شد، در گذشته یکی از قدرتمندترین نیروهای سیاسی و نظامی لبنان بود، اما پس از حملات گسترده اسراییل در سال ۲۰۲۴ و سقوط بشار اسد، متحد پیشین آن در سوریه، نفوذ و تواناییهایش کاهش یافته است.
ساعاتی پیش از دیدار عون و ترمپ، نیروهای اردوی لبنان روند استقرار در بخشهایی از جنوب این کشور را که نیروهای اسراییلی از آن خارج شده بودند، آغاز کردند. این اقدام نخستین آزمون عملی توافقی است که با میانجیگری ایالات متحده میان لبنان و اسراییل شکل گرفته است.
بر اساس این توافق که در ۲۶ جون به دست آمد، حزبالله باید خلع سلاح شود، نیروهای اسراییلی بهتدریج از لبنان خارج شوند و زمینه برای برقراری روابط مسالمتآمیز میان دو کشور فراهم شود.
پیشتر نیز وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد مارکو روبیو، وزیر امور خارجه امریکا، در گفتگو با جوزف عون، بر حمایت واشنگتن از تلاشهای دولت لبنان برای تقویت حاکمیت ملی، خلع سلاح حزبالله، و پیشبرد مذاکرات با اسراییل تاکید کرده است.
بر اساس بیانیهای که تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا، روز یکشنبه (۱۹جولای) نشر کرد، روبیو در این گفتگو از آنچه "شجاعت" رییسجمهوری لبنان در پیگیری "فرصتی تاریخی" برای احیای حاکمیت و بازسازی این کشور خواند، قدردانی کرد.
در این بیانیه آمده است که وزیر امور خارجه امریکا بار دیگر بر حمایت کامل ایالات متحده از تلاشهای دولت لبنان برای ایجاد کشوری کاملاً مستقل، دارای حاکمیت کامل، و برخوردار از روابطی صلحآمیز با همه همسایگان خود تاکید کرد.
دستور رییس جمهور ترمپ برای از سرگیری پروازهای مستقیم به لبنان
دونالد ترمپ پس از دیدار با جوزف عون اعلام کرد که به دولت خود دستور داده است زمینه صدور مجوز برای از سرگیری پروازهای مستقیم شرکتهای هوایی امریکایی به لبنان را فراهم کند.
پروازهای مستقیم شرکتهای هوایی امریکا به لبنان پس از ربوده شدن پرواز شماره ۸۴۷ شرکت "تیدبلیوای" در سال ۱۹۸۵ متوقف شده بود. با این حال، از سرگیری عملی این پروازها به بررسیهای امنیتی امریکا از میدان هوایی بیروت و تصمیم شرکتهای هوایی بستگی خواهد داشت.
ترمپ با تمجید از عملکرد رییسجمهور لبنان گفت که جوزف عون "کار قابلتوجهی برای متحول کردن کشورش انجام داده است."
رییسجمهور ترمپ گفت که این تصمیم به شهروندان امریکایی امکان میدهد بهراحتی به لبنان، که آن را "سرزمینی زیبا" توصیف کرد، سفر کنند.
او همچنین ابراز امیدواری کرد که سایر کشورها نیز اقدام مشابهی انجام دهند.
گروه