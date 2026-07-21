ترمپ در دیدار با عون؛ با لبنان رفتار محترمانه خواهد شد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، روز سه شنبه (۲۱جولای) از جوزف عون، رییس جمهور لبنان، در قصر سفید میزبانی کرد.

دیدار میان هر دو رهبر در حالی صورت گرفت که خروج نظامیان اسراییلی از جنوب لبنان و استقرار اردوی لبنان در آن ساحه، آغاز شده است.

پیش از ملاقات پشست درهای بسته،‌ هر دو رهبر در مقابل رسانه‌ها حضور یافتند و رییس جمهور ترمپ روابط میان واشنگتن و بیروت را "بسیار خوب" توصیف کرد.

دونالد ترمپ گفت که لبنان برای دهه‌ها سرکوب شده است، اما افزود که واشنگتن آن کشور را کمک زیادی خواهد کرد و با آن رفتار مناسب و محترمانه خواهد شد. ترمپ گفت که ایالات متحده مشکلات زیاد لبنان را رفع خواهد کرد.

رییس جمهور ترمپ، حزب‌الله را یک مشکلی خواند که به گفتهٔ او واشنگتن برای حل آن تلاشی را انجام داده است که جهان شاهد آن خواهد بود.

تمرکز عمدهٔ این دیدار، بر توافقنامه‌ای بود که ماه گذشته به وساطت ایالات متحده، میان اسراییل و لبنان، امضا شد. روابط دوجانبه، ادامهٔ حمایت واشنگتن از حاکمیت لبنان، ثبات، و تمامیت ارضی آن کشور، از موارد دیگری خوانده شده که هر دو رهبر بر آن قرار بود بحث کنند.

دفتر ریاست جمهوری لبنان نیز قبلاً‌ گفته بود که این دیدار، بر استقرار آتش‌بس و احیای کنترول امنیتی در جنوب لبنان، متمرکز خواهد بود.

جوزف عون روز چهارشنبه گذشته گفت که او انتظار دارد تا دیدارش با رییس جمهور دونالد ترمپ، نتایج مثبت برای لبنان در پی داشته باشد.

دیدار میان هر دو رهبر در حالی صورت گرفت که پس از خروج اولین دستهٔ نظامیان اسراییلی از ساحۀ زوتار الغربیه در جنوب لبنان، نظامیان لبنانی روز سه شنبه در این ساحه مستقر می‌شوند.

این اقدام براساس توافقنامهٔ اخیری صورت گرفته که ماه گذشته به وساطت ایالات متحده میان لبنان و اسراییل امضا شد.

هدف عمدهٔ این توافقنامه، خلع سلاح گروه حزب الله در لبنان، بیرون شدن نظامیان اسراییلی از آن کشور و فراهم کردن زمینه برای روابط صلح آمیز دوجانبه میان لبنان و اسراییل می‌باشد.

حزب‌الله نه تنها مذاکرات میان حکومت لبنان و اسراییل را رد کرده، بلکه گفته است که به خلع سلاح نیز حاضر نخواهد شد. ترمپ امروز در پاسخ به یک پرسش گفت که اگر جوزف عون خواسته باشد، می‌تواند که با حزب‌الله صحبت کند.

جوزف عون پیش از این روز دوشنبه با مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ ایالات متحدهٔ امریکا، دیدار کرد.

وزارت خارجهٔ ایالات متحده در اعلامیه‌ای گفته است که در این دیدار مارکو روبیو از "شجاعت حکومت لبنان تحت رهبری رییس جمهور عون به خاطر تلاش قاطعانه برای بازپس گیری حاکمیت لبنان، خلع سلاح حزب‌الله و از بین بردن تاسیسات تروریستی آن و حرکت به سوی صلح" تمجید کرد.

براساس این اعلامیه، مارکو روبیو بر تعهد ایالات متحده به حمایت از اجرای موفقانۀ چارچوب سه‌جانبه و حمایت از تلاش‌های حکومت لبنان برای تحقق صلح، احیای اقتصاد و آیندۀ بهتر برای مردم لبنان تاکید کرد.