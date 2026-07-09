رییس جمهور لبنان خواستار توقف حملات اسراییل شد

جوزف عون، رییس‌جمهور لبنان در دیدار با سفیر ایالات متحده در بیروت، بر ضرورت تثبیت آتش‌بس با اسراییل تاکید کرده و از ایالات متحده خواست بر اسراییل فشار وارد کند تا عملیات نظامی خود را متوقف کرده و به مفاد چارچوب توافق سه جانبه پابند بماند.

عون در این دیدار که با هدف بررسی جزییات سفرش به واشنگتن برگزار شد، از ایالات متحده خواست تا رایزنی‌‌های خود را با طرف اسراییلی، در مورد ضرورت توقف کامل عملیات نظامی در لبنان افزایش دهد.

مایکل عیسی، سفیر امریکا در بیروت، نیز در این دیدار، تلاش‌‌های ایالات متحده برای صلح میان لبنان و اسراییل را نتیجه "توجه رییس‌جمهور ترمپ " به لبنان و تلاش‌‌های او برای امنیت و ثبات در منطقه خواند.

ریاست جمهوری لبنان روز پنجشنبه به نقل از سفیر امریکا اعلام کرد که یک هیات نظامی امریکایی به زودی وارد لبنان خواهد شد تا بر روند عقب نشینی اسراییل از "مناطق آزمایشی" در جنوب این کشور نظارت کند.

لبنان از اسراییل خواسته است تا پیش از آغاز دور تازه مذاکرات، که قرار است به تاریخ ۱۵ و ۱۶ جولای در شهر روم برگزار شود، از این مناطق عقب‌نشینی کند.

اما مقامات لبنانی از جمله بنیامین نتنیاهو، صدراعظم این کشور همواره تاکید کرده است که اسراییل تا زمانی که تهدید حزب‌الله از بین نرود، این منطقه را ترک نخواهد کرد.

لبنان و اسراییل به تاریخ ۲۶ جون بر سر یک چارچوب توافق سه جانبه به توافق رسیدند که بر اساس آن، حزب‌الله باید خلع سلاح شود و در مقابل، اسراییل به‌گونه تدریجی از بخش‌های اشغال‌شده خاک لبنان عقب‌نشینی کند و هم‌زمان، اردوی لبنان در "مناطق آزمایشی" مستقر شود.

براساس بیانیه ریاست‌جمهوری لبنان، مایکل عیسی، سفیر ایالات متحده در بیروت، به رییس‌جمهور عون گفته است: "یک هیات نظامی امریکایی در روزهای آینده وارد بیروت خواهد شد تا میکانیزم اجرای این توافق را مشخص کند. "

این توافق که از سوی حزب‌الله رد شده است، هیچ جدول زمانی برای عقب‌نشینی نیروهای اسراییلی تعیین نمی‌کند. در همین حال، مقام‌های اسراییلی نیز تأکید کرده‌اند که نیروهای این کشور تا زمانی که حزب‌الله مسلح باشد، در "مناطق آزمایشی" باقی خواهند ماند.

به گفته سفیر امریکا، "ضروری است که هنگام خروج نیروهای اسراییلی از مناطق تعیین‌شده، هیچ خلایی در تامین امنیت به وجود نیاید. "

انتظار می‌رود جوزف عون، به دعوت همتای امریکایی خود، دونالد ترمپ، اواخر ماه جاری به واشنگتن سفر کند.