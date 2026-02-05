رحمان‌الله لکنوال، شهروند افغانستان که به گلوله‌باری مرگبار بر منسوبان گارد ملی ایالات متحده در شهر واشنگتن دی‌سی، متهم است، روز چهارشنبه چهارم فبروری بار دیگر به محکمه احضار شد و باز هم اظهار بی‌گناهی کرد.

لکنوال در حملۀ ۲۶ نومبر در نزدیکی قصر سفید در واشنگتن دی‌سی بر منسوبان گارد ملی امریکا گلوله باری کرد که در نتیجه یک منسوب گارد ملی کشته و یک منسوب دیگر به شدت زخمی شد.

مقام‌های امریکایی این حمله را "تروریستی" خوانده و سارنوالان امریکایی لکنوال را به نه مورد اتهام به شمول قتل عمد متهم کرده و وزارت عدلیۀ امریکا خواستار جزای اعدام برای وی شده است.

مقام‌های ایالات متحده ماه گذشته، قضیۀ لکنوال را از یک محکمۀ ساحوی واشنگتن دی‌سی به محکمۀ فدرال انتقال دادند.

جینین فیریس پیررو، سارنوال ناحیۀ واشنگتن دی‌سی، در آن زمان با اشاره به ارجاع این قضیه به محکمۀ فدرال گفت: "این کار تضمین می‌کند که ما بتوانیم تجزیه و تحلیل جدی، سنجیده و دقیقی را انجام دهیم که برای تعیین مناسب بودن مجازات اعدام لازم است."

وزارت امنیت داخلی ایالات متحده می‌گوید که رحمان‌الله لکنوال در جریان خروج پر هرج و مرج امریکا از افغانستان، به عنوان بخشی از برنامۀ "عملیات استقبال متحدین"، در هشتم سپتمبر ۲۰۲۱ به ایالات متحده آمد.

قرار است جلسۀ بعدی محاکمۀ لکنوال در اوایل ماه می سال روان برگزار شود.