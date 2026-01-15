هشدار سناتوران امریکایی از خطرات امنیت ملی برنامۀ اسکان مجدد حکومت بایدن

سناتوران جمهوریخواه کمیتۀ قضایی مجلس سنای ایالات متحده، از خطرات امنیت ملی ناشی از برنامۀ اسکان مجدد حکومت بایدن هشدار داده اند.

پس از خروج پر هرچ و مرج نیروهای امریکایی از افغانستان در سال دو هزارو بیست و یک در حاکمیت جوبایدن، رییس جمهور پیشین ایالات متحده، براساس برنامۀ اسکان مجدد، به هزاران افغان اجازه داده شد وارد ایالات متحده شوند.

کمیتۀ قضایی مجلس سنای ایالات متحده، روز چهارشنبه (۱۴ جنوری)، در بارۀ برنامۀ (عملیات استقبال متحدین)، یک مجلس استماعیه‌ای را برگزار کردند. این برنامه پس از آن تحت نظارت بیشتر قرار گرفت که رحمان‌الله لکنوال، مهاجر افغان متهم به گلوله باری بر دو منسوب گارد ملی امریکا در شهر واشنگتن دی‌سی شد.

یکتن از آن منسوبین گارد ملی یک روز پس از گلوله باری جان باخت و منسوب دیگر هنوز تحت تداوی قرار دارد.

چک گراسیلی، رییس کمیتۀ قضایی مجلس سنا گفت: "مجلس استماعیۀ امروز به تعقیب حملۀ وحشیانۀ یک شهروند افغان بر دو سرباز گارد ملی برگزار می‌شود که منجر به کشته شدن سارابکستروم و زخمی شدن اندرو وولف شد."

گراسیلی گفت که حکومت تحت رهبری بایدن "در تطبیق قوانین مهاجرت ما و بررسی مناسب افغان‌های که به ایالات متحده آورده شده اند، کوتاهی کرد."

الکسا پادیلا، سناتور دموکرات با این اظهارات مخالفت کرده گفت: " اینکه گفته شود پناهندگان افغان به طور کامل بررسی نشده اند، یک دروغ محض است."

وزارت امنیت داخلی امریکا، لکنوال، مظنون حملۀ ماه نومبر را به عنوان " مجرم بیگانه " قلمداد کرده و گفته است که حکومت قبلی ایالات متحده، به عنوان بخشی از برنامۀ عملیات استقبال متحدین شان، در هشتم سپتمبر ۲۰۲۱، "این تروریست را اجازه ورود به کشور" داده است.

ده‌ها هزار افغان پس از خروج آشفته ایالات متحده از افغانستان در سال ۲۰۲۱، به عنوان بخشی از برنامه عملیات استقبال متحدین، وارد ایالات متحده شدند.

در آن زمان، حکومت به رهبری جو بایدن گفت که هدف این برنامه کمک "به افغان‌های آسیب‌پذیر، به شمول آن افغان‌های است که در دو دهۀ گذشته، در کنار ما [نیروهای امریکایی] در افغانستان کار کرده و اکنون دنبال اسکان مجدد مصوون در ایالات متحده" اند.