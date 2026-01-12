وزارت عدلیۀ ایالات متحده، اتهامات دیگری را علیه رحمانالله لکنوال، مهاجر افغان که متهم به گلوله باری بر دو منسوب گارد ملی امریکا است، وارد کرد.
لکنوال پیش از این در ارتباط با گلولهباری ۲۶ نومبر بر دو منسوب گارد ملی ایالات متحده در واشنگتن، به قتل متهم شده بود. یکی از آن دو اعضای گارد ملی، یک روز پس از حمله جان باخت و نفر دوم هنوز تحت تداوی قرار دارد.
مقامات امریکایی این گلوله باری را یک حمله تروریستی اعلام کردند.
اعلام جرم ابتدا به تاریخ نهم جنوری صادر شده بود و روز دوشنبه دوازدهم جنوری توسط دفتر سارنوال ایالات متحده در منطقۀ واشنگتن دیسی منتشر شد. در این اتهامات تازه، رحمانالله لکنوال به دو فقرۀ جدید به هدف کشتن دو منسوب دیگر گارد ملی متهم میشود که میخواستند لکنوال را دستگیر کنند. این دو نفر به نامهای مختصر و مخفف (آر. آر و ای ایس) معرفی شده اند.
به گفته وزارت عدلیۀ ایالات متحده، لکنوال پیش از این به قتل عمد حین حمل سلاح، حمله به هدف کشتن حین حمل سلاح، حمل سلاح گرم و مهمات بین ایالتها به هدف ارتکاب جرم سنگین و چهار فقرۀ نگهداری سلاح گرم حین ارتکاب جرم خشونتآمیز یا جرم خطرناک متهم شده است.
جینین فیریس پیررو، سارنوال ناحیۀ واشنگتن دیسی، روز دوشنبه دوازدهم جنوری در یک پیام شبکۀ اجتماعی ایکس گفت: "ما با جدیت پیگرد قانونی لکنوال را دنبال میکنیم. هیچ گزینه منتفی نیست و ما به بررسی اتهامات اضافی ادامه خواهیم داد".
رحمانالله لکنوال، به خاطر حملۀ تروریستی ۲۶ دسمبر ۲۰۲۵ در واشنگتن دیسی که به کشته شدن سارا بکستروم ۲۰ ساله انجامید و اندریو وولف ۲۴ ساله، منسوب دیگر گارد ملی امریکا در این حمله مجروح شد، بازداشت شده است.
مقامات ایالات متحده ماه گذشته، قضیۀ لکنوال را از یک محکمۀ محلی به محکمۀ فدرال انتقال دادند.
پیررو در آن زمان با اشاره به ارجاع این قضیه به محکمۀ فدرال گفت: "این کار تضمین میکند که ما بتوانیم تجزیه و تحلیل جدی، سنجیده و دقیقی را انجام دهیم که برای تعیین مناسب بودن مجازات اعدام لازم است."
وزارت عدلیۀ ایالات متحده اعلام کرد که مظنون ظاهراً با موتر تویوتا پریوس خود از شهر بلینگهم، ایالت واشنگتن، به واشنگتن دیسی رفته و در حالی که سلاح، یک تفگنچه، را در اختیار داشته، بدون هیچ دلیل تحریکآمیزی به سمت دو منسوب گارد ملی شلیک کرده است.
براساس اعلام جرم، لکنوال این گلولهباری را با سلاحی انجام داده است که گزارش شده بود در سال ۲۰۲۳ در شهر سیاتل، ایالت واشنگتن به سرقت رفته است.
فرد مظنون توسط یک منسوب دیگر گارد ملی هدف گلوله قرار گرفت، بازداشت شد و سلاح از محل حادثه کشف و ضبط شد.
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده میگوید که رحمانالله لکنوال در جریان خروج پر هرج و مرج امریکا از افغانستان، به عنوان بخشی از برنامۀ "عملیات استقبال متحدین"، در هشتم سپتمبر ۲۰۲۱ به ایالات متحده آمد.
