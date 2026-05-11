نواف سلام، صدراعظم لبنان در آستانهٔ دور بعدی مذاکرات کشورش با اسراییل در حالی برای صلح پیش‌شرط‌های گذاشت که اسراییل همواره هدف نهایی مبارزه علیه حزب‌الله را خلع سلاح این گروه از طریق نظامی و یا دپلوماتیک خوانده است.

سلام روز دوشنبه در مصاحبه‌ای با رسانه العربیهٔ عربستان سعودی تاکید کرد که در حال حاضر لبنان درگیر گفتگوهای مقدماتی با اسراییل است تا برای ورود به مذاکرات اساسی‌تر آماده شوند.

به گفته سلام، خواسته‌های لبنان شامل آتش‌بس، عقب‌نشینی کامل اسراییل از خاک لبنان، و آزادی زندانیان لبنانی در زندان‌های اسراییل است که در جریان درگیری‌ها در لبنان بازداشت شده‌اند.

صدراعظم لبنان گفت که پس از آن‌که خواسته‌های لبنان اجرا شود، کشورش آماده است درباره شرایط صلح در چارچوبی گسترده‌تر گفتگو کند.

سلام اذعان کرد که حزب‌الله، گروه مورد حمایت ایران، با مذاکرات با اسراییل مخالف است، اما اشاره کرد که لبنان پیش‌تر در سال ۱۹۸۳ وارد مذاکراتی با اسراییل شده بود؛ گفتگوهای که در نهایت ناموفق بودند.

قرار است دور سوم مذاکرات بین نمایندگان اسراییل و لبنان به روزهای پنجشنبه و جمعهٔ هفتهٔ جاری در واشنگتن برگزار شود.

مقامات وزارت امور خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه هشتم می، تایید کردند که اسراییل و لبنان هفتۀ آینده دور سوم مذاکرات مستقیم خود را در واشنگتن برگزار خواهند کرد.

وزارت امور خارجه ایالات متحده گفته است که نمایندگان این کشور در چارچوب تلاش‌های میانجی‌گرانهٔ برای یک آتش‌بس پایدار و یک توافق احتمالی صلح بین اسراییل و لبنان، به تاریخ ۱۴ و ۱۵ ماه می دیدار خواهند کرد.

سفیران اسراییل و لبنان با میانجیگری ایالات متحده در تاریخ‌های ۱۴ و ۲۳ اپریل دو دور مذاکرات را برگزار کردند که پس از آتش‌بس امریکا و ایران در هشت اپریل، به هفته‌ها درگیری بین اسراییل و حزب‌الله پایان داد.

قرار بود که در این دور مذاکرات جوزف عون، رییس جمهور لبنان با بنیامین نتنیاهو،‌ صدر اعظم اسراییل دیدار کند، اما بیروت در برابر فشار امریکا مقاومت کرده و عون گفته است که چنین ملاقات پیش از آنکه طرفین به یک توافق امنیتی دست یابند و پیش از آنکه اسراییل حملات خود را در لبنان متوقف کند، مناسب نخواهد بود.

در همین حال درگیری‌ها در جنوب لبنان باوجود توافق آتش‌بس همچنان ادامه دارد. نیروهای دفاعی اسراییل روز دوشنبه اعلام کردندکه یک سرباز اسراییلی در اثر حملهٔ طیاره‌های بی‌سرنشین حزب‌الله بر اسراییل کشته و سه سرباز دیگر زخمی شدند.

ساعاتی بعد، اردوی اسراییل از حملات به این گروه تروریستی خبر داده و به ۹ روستا در جنوب لبنان هشدار داد که خانه‌هایشان را تخلیه کنند.

پیش از این اردوی اسراییل روز چهارشنبه گذشته، در نخستین عملیات هوایی پس از برقراری آتش‌بس با میانجی‌گری ایالات متحده امریکا در ۱۶ اپریل، حومۀ جنوبی بیروت را هدف قرار داد.

به گفته اردوی اسراییل، این حمله با هدف از میان برداشتن یکی از فرماندهان ارشد نیروهای رضوان وابسته به گروه حزب‌الله، در حالی صورت گرفت.