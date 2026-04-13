کمپاین سراسری واکسیناسیون پولیو در افغانستان آغاز شد

صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان (یونیسف) به روز دوشنبه ‍۱۳ اپریل (۲۴ حمل) از آغاز کمپاین ۳ روزه واکسیناسیون پولیو (فلج اطفال) در افغانستان خبرداد.

یونیسف تحت شعار" پولیو علاج ندارد. ولی قابل وقایه است" از راه اندازی این کمپاین خبرداده و از مردم خواسته است که اطفال زیر سن ۵ سال شانرا واکسین کنند. در این فراخوان نقش و سهمگیری والدین، سرپرستان، سران جوامع محلی و عموم مردم در محو پولیو مهم خوانده شده است.

وزارت صحت عامه طالبان گفته است که در این کمپاین سه روزه ۱۲.۶ میلیون کودک زیر سن ۵ سال در سرتاسر افغانستان به استثنای ولایات بامیان، دایکندی و غور واکسین خواهند شد. به خاطر شرایط جوی از راه اندازی این کمپاین در این سه ولایت خود داری شده است.

ویروس فلج اطفال یا پولیو در سراسر جهان تقریباً ریشه‌کن شده است. افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی هستند که هنوز این ویروس در آن‌ها باعث فلج شدن کودکان می‌شود.

در همین راستا، گزارش‌ها از چالش‌های امنیتی در مسیر این مبارزه حکایت دارد. افراد مسلح مظنون امروز دوشنبه (۱۳ اپریل) به یک وسیله نقلیه حامل پولیس که مسئول حفاظت از کارکنان واکسیناسیون پولیو در منطقه هنگو، در ایالت خیبر پختونخوا بود، تیراندازی کردند.

به گفته پولیس، در این حمله یک پولیس کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند و مهاجمان از محل فرار کردند. هیچ گروهی تا کنون مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

یونیسف می‌گوید که به دلیل موانع موجود در برابر واکسیناسیون پولیو، هنوز نتوانسته‌اند این ویروس را در این دوکشور از بین ببرند.

سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده است که در سه سال گذشته موارد پولیو در افغانستان افزایش یافته و حتی در ولایت‌هایی که پیش‌تر از این ویروس پاک اعلام شده بودند نیز موارد مثبت ثبت شده است.

به گفته یونیسف، بیشتر موارد پولیو در ولایت‌های جنوب، جنوب‌شرق و شرق افغانستان افزایش یافته.

وزارت صحت عامه حکومت طالبان نیز در ۲۴ ماه فبروری سال جاری از آغاز یک کمپاین چهارروزه واکسیناسیون پولیو در ۱۶ ولایت خبر داده بود.

مقامات این وزارت گفته بودند که برنامه دارند در این کمپاین به ۶.۳ میلیون کودک قطره واکسین پولیو تطبیق کنند و از علمای دینی و بزرگان قومی خواسته بودند که در اجرای بهتر این کمپاین با تیم‌های صحی همکاری کنند.

بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، در سال ۲۰۲۴ تعداد ۲۵ مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده که بالاترین رقم در چهار سال گذشته است. در این گزارش آمده است که وزارت صحت عامه حکومت طالبان این رقم را نمی‌پذیرد و ادعا می‌کند که "هیچ موردی از پولیو در کشور ثبت نشده است."

به اساس معلومات جدید یونیسف موارد ابتلا به ۱۰ مورد تا دسمبر ۲۰۲۵ کاهش یافته است.