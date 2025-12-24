کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ضمن راه اندازی یک ابتکار جدید صحی در افغانستان گفته است که این کشور با یکی از حادترین بحران‌های بشری در جهان روبرو است.

این نهاد ملل متحد با نشر بیانیه‌ای گفته است که این ابتکار صحی با بودجۀ سه میلیون دالر کمک مالی بانک انکشاف آسیایی و برنامۀ محو پولیو، در برگیرندۀ اعمار شفاخانه‌ها در ولایت‌های کنر، دایکندی و قندهار است که در مجموع ۲۴۰هزار نفر از آن بهره خواهند برد.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با اشاره به برگشت بیش از ۲.۵ میلیون مهاجر افغان در سال روان و نیازمندی نزدیک به ۲۳ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری، گفته است که این وضعیت "یکی از حادترین بحران‌های بشری در جهان" را رقم زده است.

در بیانیه آمده است: "مراکز صحی [در افغانستان] بیش از حد زیر فشار بوده و آزمون‌های ناشی از آوارگی، شکنندگی اقتصادی و تداوم پولیو، افغانستان را به یکی از معدود کشورهایی مبدل کرده است که این بیماری همچنان در آن گردش دارد."

در همین حال، سازمان جهانی صحت از راه اندازی یک برنامۀ آموزشی برای ده‌ها داکتر، پرستار و کارکنان صحی در افغانستان خبر داده است که هدف آن "تقویت مراقبت‌های سرطان درمانی و خدمات حمایوی" خوانده شده است.

پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ که همزمان با کاهش یا قطع کمک‌های خارجی به این کشور به همراه بود، افغانستان درگیر بحران‌های بشری به شمول کاهش دسترسی مردم به خدمات صحی شده است.