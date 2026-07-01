در آستانه نشست سران سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) در ترکیه، مارک روته، منشی عمومی ناتو، اعلام کرد که کشورهای عضو این ایتلاف متعهد خواهند شد کمکهای امنیتی پایدار، قابل پیشبینی و درازمدت را برای اوکراین فراهم کنند.
روته که در یک نشست خبری مشترک با فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان و بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آن کشور، صحبت میکرد، گفت:" متحدان ناتو به دنبال تضمین حمایت درازمدت از اوکراین هستند." او همچنین گفت یکی از محورهای اصلی نشست آینده ناتو، افزایش ظرفیت صنایع دفاعی و تبدیل هزینههای بیشتر نظامی به تواناییهای عملیاتی و رزمی خواهد بود.
همزمان با این اظهارات مارک روته، نیروهای دریایی ناتودر تمرینات مشترکی در نزدیکی سواحل کارولینای شمالی با نیروهای امریکایی شرکت کردند. این تمرینات بر جنگ ضدزیردریایی، عملیات بازرسی کشتیها و دفاع از قلمرو امریکا متمرکز بود و همکاری عملیاتی میان واشنگتن و متحدانش را به نمایش گذاشت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهایی از ناروی، آلمان، بلجیم، دنمارک، هالند، ترکیه، فرانسه و اسپانیا در این تمرینات حضور داشتند. این تمرینات همزمان با دوصدوپنجاهمین سالگرد استقلال امریکا برگزار شد و بخشی از برنامههای تقویت آمادگی دفاعی این کشور به شمار میرود.
این تمرینات در حالی برگزار میشود که دولت دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا خواستار بازنگری در نقش امریکا در ناتو و کاهش وابستگی کشورهای اروپایی به نیروها و منابع امریکایی شده است.
پیت هگسیت، وزیر جنگ امریکا، پیشتر از آغاز یک بازبینی ششماهه در پنتاگون خبر داده بود؛ اقدامی که ممکن است به کاهش شمار نیروهای امریکایی در اروپا منجر شود. او برخی از متحدان ناتو را به پرداخت نکردن سهم کافی در هزینههای دفاعی متهم کرده و گفته است این ایتلاف باید بر پایه مسوولیتپذیری متقابل عمل کند.
دونالد ترمپ نیز اخیراً در دیدار با مارک روته از برخی کشورهای اروپایی، از جمله بریتانیا، اسپانیا، آلمان و فرانسه، به دلیل آنچه حمایت ناکافی از اقدامات نظامی امریکا علیه ایران خواند، انتقاد کرد.
با وجود این اختلافات سیاسی، کارشناسان میگویند همکاری نظامی میان اعضای ناتو همچنان ادامه دارد.
دیوید کتلر، مقام پیشین اطلاعاتی ناتو، گفته است این تمرینات نشان میدهد متحدان اروپایی همچنان برای دفاع از هر دو سوی اقیانوس اطلس آمادگی دارند، هرچند بعید است تاثیر مستقیمی بر تصمیمهای پنتاگون داشته باشد.
رویترز میگوید تمرینات اخیر بار دیگر نقش محوری امریکا در هماهنگیهای نظامی ناتو را برجسته کرد، اما آینده این همکاریها تا حد زیادی به تصمیم واشنگتن درباره سطح حضور نظامی خود در اروپا بستگی خواهد داشت.
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