سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) روز سهشنبه (۲۱ اپریل) با صدور بیانیهای، سیاستهای هستهای روسیه و چین را به چالش کشید و از این دو قدرت جهانی خواست تا به منظور ارتقای ثبات و شفافیت استراتیژیک، با ایالات متحده همکاری کنند.
شورای اتلانتیک شمالی که نمایندۀ ۳۲ عضو پیمان ناتو است، در آستانۀ کنفرانس بازنگری "پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای" در نیویارک، بر پایبندی خود به این معاهده تاکید کرد.
ناتو مدعی است که اقدامات اخیر مسکو و بیجینگ، امنیت بینالمللی را با خطر جدی مواجه کرده است. در این بیانیه، روسیه به نقض توافقنامههای کلیدی کنترول تسلیحات و توسل به لفاظیهای غیرمسوولانه متهم شده است.
از سوی دیگر، چین نیز به دلیل گسترش سریع و متنوعسازی زرادخانههای خود بدون ارایه اطلاعات شفاف، مورد انتقاد شدید ناتو قرار گرفت.
بوریس روگه، معاون سرمنشی ناتو، در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت: "ما با روسیهای روبرو هستیم که تمام توافقات مهم کنترول تسلیحات را کنار گذاشته و بزرگترین جنگ اروپا از سال ۱۹۴۵ را به راه انداخته است."
روگه همچنین به استقرار میزایلهای بالستیک میانبرد اورشنیک توسط روسیه در جنگ اوکراین اشاره کرد و آن را نمونهای از سیگنالدهی هستهای خطرناک دانست.
روسیه با رد این اتهامات ناتو، مدعی است که پس از انقضای پیمان "نیواستارت "، همچنان یک قدرت هستهای مسوولیتپذیر باقی مانده است. مسکو همچنین طرح های فرانسه برای گسترش زرادخانه هستهایاش را عامل بیثباتکننده خواند.
چین نیز انتقادات غرب را رد کرده و مدعی است که توان هستهای خود را در "حداقل سطح مورد نیاز برای امنیت ملی" نگهداشته است.
بر اساس آمارهای فدراسیون دانشمندان امریکایی، روسیه حدود ۴۴۰۰ کلاهک هستهای، ایالات متحده امریکا ۳۷۰۰ و چین نزدیک به ۶۲۰ کلاهک هستهای در اختیار دارند.
گروه