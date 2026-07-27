نتنیاهو برای دیدار با ترمپ و بحث در مورد ایران عازم واشنگتن شد

بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم اسراییل، برای دیدار با دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، و گفتگو در مورد ایران رهسپار واشنگتن ‌دی‌سی شد.

قرار است صدر اعظم اسراییل، ضمن دیدار با رییس جمهور ترمپ در مراسم خاکسپاری و یادبود لندسی گراهام، سناتور فقید امریکایی، نیز شرکت کند.

انتظار می‌رود که چگونگی مقابله با تهدیدهای ایران و گروه‌های نیابتی آن در منطقه، از محورهای اصلی گفتگوی نتنیاهو با ترمپ باشد.

صدر اعظم اسراییل روز یکشنبه در مصاحبه با شبکۀ خبری فاکس گفت که جنگ کنونی با ایران زمانی پایان می‌یابد که رژیم جمهوری اسلامی سقوط کند.