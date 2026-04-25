دو روز پس از آنکه ایالات متحدۀ امریکا از توافق روی تمدید آتش‌بس میان اسراییل و گروه تروریستی حزب‌الله، خبر داد، بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل روز شنبه ۲۵ اپریل (پنجم ثور) به نیروهای دفاعی این کشور دستور داد تا به شدت تمام بالای اهداف حزب‌الله در لبنان حمله کنند.

آتش بس توافق شده بین اسراییل و لبنان منجر به کاهش قابل ملاحظه درگیری‌ها شده بود، اما با آنهم راکت پراگنی‌ها بین اسراییل و گروه حزب الله مورد حمایت ایران در جنوب لبنان ادامه داشت.

در بیانیهٔ دفتر صدراعظم اسراییل آمده است که به اردو دستور داده شده است تا با تمام قدرت به اهداف حزب‌الله در لبنان حمله کنند، اماجزییات بیشتری ارایه نکرده است.

خبرگزاری دولتی لبنان روز شنبه گزارش داد که چهار نفر در حملات اسراییل به جنوب لبنان کشته شدند، اما اردوی اسراییل گفته است که حزب الله با راکت پراگنی بر اسراییل تلاش‌ها برای آتش‌بس را تضعیف کرده است.

اردوی اسراییل روز شنبه اعلام کرد که طی یک شبانه روز گذشته در سه نقطه در جنوب لبنان دستگاه‌های پرتاب راکت متعلق به حزب‌الله را مورد اصابت قرار داده و چندین جنگجوی این گروه را در حملات جداگانه هدف قرار داده است.

اردوی اسراییل بار دیگر به باشندگان لبنان هشدار داده است که در جریان جنگ با حزب‌الله به ساحهٔ اطراف دریایی لیتانی در جنوب لبنان نزدیک نشوند.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه زمانی که میزبان سفرای اسراییل و لبنان در قصرسفید بود، توافق روی تمدید آتش‌بس را برای سه هفتهٔ دیگر اعلام کرد.

این دومین باری بود که سفیران اسراییل و لبنان در ماه جاری تحت نظارت ایالات متحده در واشنگتن دیدار کردند تا تلاش ورزند مذاکرات صلح را برای پایان دادن به دهه‌ها درگیری آغاز کنند؛ درگیری‌ای که در آن اسراییل با گروه‌های تروریستی مستقر در لبنان که به دنبال نابودی کشور یهود اند، جنگیده است.

رییس جمهور ترمپ حین صحبت با خبرنگاران گفت که او علاقمند است تا بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل و جوزف عون، رییس جمهور لبنان، یکجا با هم در قصرسفید در جریان سه هفته آتش‌بس تمدید شده، ملاقات کنند.

این آتش‌بس، در گام نخست به تاریخ ۱۶ اپریل، برای ده روز میان اسراییل و گروه تروریستی حزب‌الله نافذ شد.