دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده میگوید که اسراییل و لبنان توافق کردند آتشبس را در درگیری میان اسراییل و گروه تروریستی حزبالله، برای سه هفته تمدید کنند.
این اقدام به رهبران این دو کشور همسایه فرصت میدهد تا در قصرسفید برای مذاکرات صلح دیدار کنند.
رییس جمهور ترمپ این مطلب را روز پنجشنبه زمانی اعلام کرد که میزبان سفرای اسراییل و لبنان در قصرسفید بود.
این دومین باری بود که سفیران اسراییل و لبنان در ماه جاری تحت نظارت ایالات متحده در واشنگتن دیدار کردند تا تلاش ورزند مذاکرات صلح را برای پایان دادن به دههها درگیری آغاز کنند؛ درگیریای که در آن اسراییل با گروههای تروریستی مستقر در لبنان که به دنبال نابودی کشور یهود اند، جنگیده است.
رییس جمهور ترمپ حین صحبت با خبرنگاران گفت که او علاقمند است تا بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل و جوزف عون، رییس جمهور لبنان، یکجا با هم در قصرسفید در جریان سه هفته آتشبس تمدید شده، ملاقات کنند.
این آتشبس، در گام نخست ۱۶ اپریل، برای ده روز میان اسراییل و گروه تروریستی حزبالله نافذ شد.
تا زمان نشر این گزارش، هنوز مقامات حکومت اسراییل و لبنان در بارۀ همچو یک دیداری ابراز نظر نکرده اند. رهبران دو طرف پیش از این در چنین سطح بالایی به طور علنی دیدار نکردهاند.
جی دی ونس، معاون رییس جمهور و مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده نیز در دیدار روز پنجشنبه قصرسفید شرکت کرده بودند. ونس گفت که دپلوماتهای اسراییل و لبنان، برای نخستین بار "به دلیل دپلوماسی پرانرژی" به رهبری رییس جمهور ترمپ، در قصرسفید گردهم آمده اند.
مارکو روبیو گفت که اسراییل و لبنان خواهان صلح اند، اما هر دو کشور "قربانی" حزبالله، گروه تروریستی شده اند که حمایت ایران را با خود دارد.
وزیر خارجۀ امریکا گفت: "مردم لبنان سزاوار زندگی در یک کشوری صلح آمیز و مرفه اند. آنان همچو یک فرصتی را در دست دارند. آنان سابقۀ این کار را دارند. و آنچه مانع است، یک سازمان تروریستی است که در قلمرو ملی آنان فعالیت میکند. این تهدید باید از بین برود."
یخیل لایتر، سفیر اسراییل در واشنگتن گفت که اسراییل خواهان صلح با لبنان و امنیت برای مردم اسراییل است.
لایتر به رییس جمهور ترمپ گفت: "ما با حکومت لبنان روی این موضوع همنظر استیم که می خواهیم از نفوذ مخرب به نام حزبالله پاکسازی کنیم. اکنون که ... ایران تا این حد ضعیف شده است، احتمال ... آزادسازی لبنان از اشغال [ایران] واقعی است. بنابراین، ما امیدواریم که با هم، تحت رهبری شما، بتوانیم صلح را میان اسراییل و لبنان، در آیندۀ بسیار نزدیک، رسمی سازیم."
ندا حماده معوض، سفیر لبنان در واشنگتن، از رییس جمهور ترمپ به خاطر تلاشهایش در راستای حمایت از لبنان تشکری کرد.
حماده معوض گفت: "فکر میکنم با کمک شما، با حمایت شما، میتوانیم لبنان را دوباره بسازیم." این اظهارات معوض منعکس کنندۀ شعار جنبش سیاسی "عظمت را دوباره به امریکا برمیگردانیم" رییس جمهور ترمپ بود.
در حالی که طرفهای اسراییلی و لبنانی در واشنگتن گرد هم آمده بودند، حزبالله برای اولین بار در چند روز گذشته چندین راکت به شمال اسراییل شلیک کرد. نیروهای دفاعی اسراییل گفتند که این راکتها را رهگیری کرده اند.
علاوه بر این نیروهای دفاعی اسراییل گفتند که حزبالله روز پنجشنبه یک میزایل به سوی یک طیارهٔ اسراییلی و یک طیارهٔ بدون سرنشین تهاجمی به سوی سربازان اسراییلی مستقر در خط دفاعی در جنوب لبنان شلیک کردند. نیروهای دفاعی اسراییل با متهم کردن حزبالله به نقض آشکار آتشبس، گفتند که با حمله به زیرساختهای این گروه و کشتن چندین عامل آن پاسخ دادند.
ترمپ در پاسخ به پرسش یک خبرنگار در مورد حوادث بالا از حق اسراییل برای دفاع از خود حمایت کرده و گفت: "آنها این کار را با احتیاط انجام خواهند داد و اقدامشان دقیق خواهد بود، نه فراتر از آن. کارهای زیادی هست که میتوانند انجام دهند. اما اسراییل باید از خود دفاع کند. "
رییس جمهور ترمپ در پاسخ به پرسش دیگری گفت که قطع حمایت مالی دیرینه رژیم ایران از حزبالله یک "ضرورت" است. "
در مذاکراتی که روز پنجشنبه به میزبابی قصر سفید برگزار شد، افزون بر سفرای اسراییل و لبنان در ایالات متحده، مایک هکبی، سفیر ایالات متحده در اسراییل و مایکل عیسی، سفیر و مایکل نیدهم، قونسل ایالات متحده در لبنان، در کنار مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ ایالات متحده شرکت کردند.
یخیل لایتر، سفیر اسراییل و ندا معوض سفیر لبنان در ایالات متحده با میانجیگری روبیو دور اول مذاکرات را به تاریخ ۱۴ اپریل در مقر وزارت خارجهٔ امریکا برگزار کردند. در آن مذاکرات طرفین به یک آتشبس ده روزه بین اسراییل و حزبالله که از تاریخ ۱۶ اپریل آغاز شد، موافقت کردند.
اسراییل گفته است که لبنان باید حزبالله را بهعنوان بخشی از هر توافق صلح خلع سلاح کند.
این گروه تحت حمایت ایران در اوایل ماه مارچ و پس از آغاز عملیات مشترک ایالات متحده و اسراییل بر ایران، با پیوستن به حامی خود، با شلیک کردن میزایلها جنگ اخیر را با اسراییل آغاز کرد. اسراییل با انجام حملات هوایی گسترده به مواضع حزبالله در بیروت و سایر نقاط لبنان پاسخ داد.
دفتر رییسجمهور لبنان اعلام کرد که جوزف عون، رییس جمهور این کشور در آغاز جلسه روز پنجشنبه کابینه به وزرا گفت که حکومت او از مذاکرات واشنگتن برای تلاش در جهت تمدید آتشبس استفاده خواهد کرد. دفتر عون در پستی در شبکهٔ ایکس همچنین به نقل از او نوشت که بیروت بر اسراییل فشار خواهد آورد تا "ویرانگری خانهها، حملات به غیرنظامیان، اماکن عبادی، خبرنگاران، کادر طبی و موسسات آموزشی" را متوقف کند.
اسراییل گفته است که در عملیات خود علیه حزبالله، غیرنظامیان را هدف قرار نمیدهد.
دفتر عون گفت که او به وزرا گفته است که لبنان همچنین از دور دوم مذاکرات با اسراییل برای "رسیدگی به نقضهایی که در آتشبس رخ داده است" استفاده خواهد کرد.
گروه