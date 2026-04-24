یک روز پس از آنکه ایالات متحدۀ امریکا از توافق روی تمدید آتش‌بس میان اسراییل و گروه تروریستی حزب‌الله، خبر داد، این آتش‌بس همچنان شکنند باقی‌ماند.

نیروهای اسراییلی در پاسخ به فعالیت‌های خصمانۀ این گروه، بر اهداف حزب‌الله در جنوب لبنان حمله کردند.

طبق مفاد آتش‌بس که از ۱۶ اپریل آغاز شد، اسراییل حق خود را برای انجام "تمام اقدامات لازم برای دفاع از خود، در هر زمان، در برابر حملات برنامه‌ریزی‌شده، قریب‌الوقوع یا جاری" محفوظ می‌دارد.

مفاد آتش‌بس که مورد تایید ایالات متحده قرار دارد می‌گوید که حق دفاع از خود اسراییل "با توقف خصومت‌ها مختل نخواهد شد."

نیروهای دفاعی اسراییل اعلام کردند که نیروهای زمینی روز جمعه به پست‌های ترصد حزب‌الله در منطقه کونین حمله کردند که به گفته آنان تهدیدی مستقیم برای سربازانی بود که منطقه حایل در جنوب لبنان را اشغال کرده بودند.

این وزارتخانه اعلام کرد که نیروهای اسراییلی همچنین در پاسخ به شلیک میزایل گروه حزب‌الله به سمت یک شهر شمالی اسراییل در روز قبل، بر مواضع حزب‌الله در مناطق خربت سلم و تولین حمله کردند.

اردوی اسراییل اعلام کرد که روز جمعه (۲۴ اپریل)، یک حملۀ هوایی دیگر را رهگیری کرده و یک درون متخاصم را که به سمت شمال اسراییل در حرکت بود، سرنگون کرده است. اردوی اسراییل اعلام کرد که حملات حزب‌الله را نقض آشکار آتش‌بس می‌داند و متعهد شد که به عملیات خود در پشت "خط مقدم دفاعی" منطقه اشغالی خود در جنوب لبنان ادامه دهد تا تهدیدات علیه شهروندان اسراییلی را از بین ببرد.

همچنان به ساکنان قریۀ دیر عامس در جنوب لبنان هشدار داده شد که آنجا را تخلیه کنند، زیرا نیروهای اسراییلی آماده اقدام علیه عوامل حزب‌الله اند که از این منطقه برای پرتاب میزایل استفاده می‌کنند.

اسراییل و لبنان توافق کردند که آتش‌بس ۱۰ روزه مورد حمایت ایالات متحده را در درگیری اسراییل و حزب‌الله از ۱۶ اپریل اجرا کنند.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز پنجشنبه میزبان سفیران اسراییل و لبنان در ایالات متحده در قصر سفید بود و گفت که دو طرف توافق کرده‌اند که آتش‌بس را به مدت سه هفته تمدید کنند.

رییس جمهور ترمپ، رهبران دو کشور را تشویق کرد تا از این تمدید برای برگزاری اولین نشست عمومی و آغاز مذاکرات صلح استفاده کنند.

این دو همسایه دهه‌ها درگیری بین اسراییل و گروه‌های تروریستی مستقر در لبنان را تجربه کرده‌اند که به دنبال نابودی کشور یهود بوده‌اند.

حزب‌الله به عنوان نماینده اصلی رژیم ایران، دشمن اصلی منطقه‌ای اسراییل، عمل کرده است. رییس جمهور ترمپ در اظهارات خود در قصر سفید به رسانه‌ها، از حق اسراییل برای تلافی علیه حزب‌الله حمایت کرد.

رییس جمهور امریکا گفت: "آنان این کار را با دقت انجام خواهند داد و به جای فراتر از جدیت، به صورت دقیق عمل خواهند کرد. کارهای زیادی می‌توانند انجام دهند. اما اسراییل باید از خود دفاع کند."

دونالد ترمپ در پاسخ به سوال دیگری گفت که قطع کمک‌های مالی طولانی مدت رژیم ایران به حزب‌الله "ضروری" است.

بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسراییل، روز جمعه بیانیه‌ای ویدیویی منتشر کرد و گفت که حزب‌الله در تلاش است تا تلاش‌ها برای دستیابی به صلح بین اسراییل و لبنان را خراب کند.

نتنیاهو گفت: "ما آزادی عمل کامل خود را در برابر هرگونه تهدید، از جمله تهدیدهای تازه ظهور، حفظ می‌کنیم. ما دیروز حمله کردیم و امروز هم حمله کردیم. ما مصمم استیم که امنیت را به ساکنان شمال [اسراییل] بازگردانیم."

جوزف عون، رییس جمهور لبنان، روز جمعه گفت که کشورش "اهمیت زیادی برای کاهش تنش قایل است و علاقه زیادی به بازگرداندن ثبات و صلح دارد."

عون افزود که "دپلوماسی، تنها راه برای رسیدن به یک راه‌حل پایدار است، نه تنش."

دفتر رییس جمهور لبنان اعلام کرد که او این اظهار نظر را در سخنرانی خود در نشست غیررسمی رهبران اتحادیه اروپا در قبرس بیان کرده است.

اردوی اسراییل روز جمعه گفت که "به عملیات خود برای از بین بردن تهدیدات علیه شهروندان کشور اسراییل در منطقه خط مقدم دفاعی" منطقه اشغالی خود در جنوب لبنان ادامه خواهد داد.

در گزارش اسراییلی از جلسه روز پنجشنبه قصرسفید بین سفیران اسراییل و لبنان، به نقل از یخیل لایتر، سفیر اسراییل، آمده است که این کشور در سخنان افتتاحیه خود گفته است که لبنان را "شریک طبیعی برای روابط حسنه همسایگی، همزیستی و صلح" می‌داند.

یخیل گفت که درخواست لبنان برای خروج نیروهای اسراییلی از منطقه اشغالی در جنوب این کشور، تاکید کردن بر "نکتۀ اشتباه" است.

لایتر گفت: "از سوی دیگر، اگر تمرکز خود را بر مشکل اصلی، حزب‌الله، و نیت‌های جنایتکارانه آن در رابطه با اسراییل قرار دهیم، شکی ندارم که در از بین بردن تهدید حزب‌الله و دستیابی به صلح موفق خواهیم شد."

لایتر همچنان از لبنان خواست که "حضور موقت اردوی اسراییل و حق اسراییل برای دفاع از خود در برابر نیروی متخاصمی که به سمت مردم گلوله باری می کندی را به رسمیت بشناسد."

لبنان نیز بیانیه‌ای منتشر کرد و گفت ندا حماده معوض، سفیر لبنان، "خواستار احترام کامل به اعلامیه توقف خصومت‌ها شد و تاکید کرد که حفاظت از غیرنظامیان - از جمله اعضای گروه‌های مطبوعاتی و امدادگران بشردوستانه - و همچنان زیرساخت‌ها و اماکن مذهبی همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است."

در این بیانیه آمده است که معوض همچنین بر "پایبندی قاطع لبنان به مرزهای شناخته شده بین‌المللی" و موضع خود مبنی بر اینکه حکومت لبنان "به اتخاذ اقدامات مشخص برای حفظ امنیت و تقویت ثبات ادامه می‌دهد" تاکید کرد.