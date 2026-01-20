تداوم اعتراضات و دوازدهمین روز قطع انترنت در ایران

در حالیکه رژیم ایران به عنوان بخشی از سرکوب اعتراضات چند هفته‌ای ضد حکومتی، انترنت را در سرتاسر آن کشور در ۱۲ روز گذشته قطع کرده است، اکنون مقام‌های ایرانی سرگرم انجام اقداماتی برای اجازه دادن به مقدار کم ترافیک انترنت به برخی پلتفورم‌ها شده است.

نت‌بلاکس، گروه ناظر بر انترنت مستقر در لندن، در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است قطع انترنت که به تاریخ هشتم جنوری آغاز شد، تا روز سه شنبه ۲۰ جنوری ادامه داشت و این انقطاع از ۲۸۰ ساعت فراتر رفته است.

نت‌بلاکس با اشاره به قطع انترنت در ایران گفت: "این کشور با جمعیت بیش از ۹۰ میلیون نفر، یک روز دیگر هم از انترنت قطع بوده و دوستان و خانواده‌ها نمی‌توانند با عزیزان شان در ارتباط باشند."

این گروه افزود: "در همین حال، ترافیک در پلتفورم‌های منتخب به یک استراتیژی نوظهور برای قرار دادن در فهرست سفید اشاره دارد."

قرار دادن در فهرست سفید یک نوع بسیار محدودکنندۀ کنترول انترنت است که در آن تنها وب‌سایت‌ها، حوزه‌های انترنتی و آی‌پی آدرس‌های از قبل تایید شده قابل دسترس می‌باشند، حالانکه هر چیز دیگر مسدود باقی می‌ماند.

الپ توکر، بنیانگذار نت‌بلاکس در پست دیگری در شبکۀ ایکس نگاشته است که برخی از کاربران در ایران صبح سه شنبه قادر به ارسال پیام از طریق اپلکیشن پیام رسان وتس‌اپ بودند. اما به گفتۀ وی این دسترسی "انتخابی و محدود به ساحات و دیگر عوامل" بود.

با اشاره به اینکه بسیاری از ایرانی‌هایی که در خارج از این کشور به سر می‌برند، بیش از یک هفته است که نتوانسته‌اند با بستگان شان در داخل ایران تماس بگیرند، توکر نگاشته است: "اگر از هشتم جنوری به اینسو از عزیزان تان خبری نداشته‌اید، به این معنا نیست که باید امید تان را از دست دهید، هر چقدر هم که اوضاع بد باشد."