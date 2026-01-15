وزارت خارجۀ ایالات متحده می‌گوید که رژیم اسلام‌گرای ایران، که به دنبال سرکوب اعتراضات دو هفته‌ای سراسری در آن کشور است، کشورهای همسایه و منافع ایالات متحده را در منطقه به خشونت تهدید می‌کند.

شهر های مختلف ایران از ۲۸ دسمبر به اینسو، شاهد حضور گستردۀ مردم در اعتراضات ضد حکومت است.

وزارت خارجۀ ایالات متحده روز پنجشنبه در یک پست فارسی در حساب کاربری خود در ایکس نگاشت: "ایرانی‌ها برای مطالبهٔ آزادی و عدالت، همه‌چیز خود را به خطر انداخته‌اند. پاسخ حکومت، خشونت بی‌رحمانه بوده است. گویی این کافی نبود، اکنون حکومت کشورهای همسایه و همچنین منافع و دارایی‌های ایالات متحده در منطقه را نیز به خشونت تهدید می‌کند."

در ادامۀ این پیام آمده است: "این رفتار تکراری از سوی رژیم ایران است: آن‌ها همواره خشونت را به گفت‌وگو ترجیح می‌دهند، چه در برابر مردم ایران و چه در برابر جهان. رهبران ایران باید به‌جای توسل به خشونت، بر شنیدن صدای معترضان تمرکز کنند."

در حالیکه قطع انترنت در ایران توسط حکومت به یک هفتۀ کامل نزدیک می‌شود، هیچ معلومات معتبری از داخل ایران در بارۀ وضعیت اعتراضات و پاسخ وحشیانۀ حکومت به آن در دست نیست.

این واکنش شامل کشتارهای دسته جمعی و دستگیری‌ها توسط نیروهای امنیتی ایران بوده است، همانطور که توسط گروه‌های حقوق بشری بین‌المللی و خبرنگاران و شهروندان که موفق شده‌اند از قطع انترنت دور زده و در روزهای اخیر برخی گزارش‌ها و تصاویر را با جهان خارج به اشتراک بگذارند، مستند شده است.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه در قصر سفید به خبرنگاران گفت که "منابع بسیار مهمی" در ایران به ایالات متحده اطلاع داده‌اند که "کشتار متوقف شده" و اعدام‌های برنامه‌ریزی‌شده معترضان "انجام نخواهد شد".

اوایل این هفته، وزارت خارجۀ ایالات متحده در پستی در شبکۀ ایکس، به قضیۀ عرفان سلطانی، مرد ۲۶ سالۀ ایرانی اشاره کرد که در اعتراضات اخیر بازداشت شده بود. این صفحه اعلام کرد که سلطانی بدون محاکمه به اعدام محکوم شده و قرار است روز چهارشنبه اعدام شود.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، در یک پیام روز پنجشنبه شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل، یک سرخط گزارش شبکۀ فاکس نیوز را بازنشر کرد که نوشته بود: "معترضان ایرانی، پس از هشدارهای رییس جمهور ترمپ، پس از این محکوم به مرگ نخواهند شد. دیگران هم همین‌طور."

دونالد ترمپ در بارۀ این سرخط نگاشت: "این خبر خوبی است. امیدوارم این [روند] ادامه یابد."