محکمه استیناف نیوزیلند روز پنجشنبه (۳۰ اپریل)، درخواست تجدیدنظر برینتون تارانت، عامل حمله تروریستی بر مساجد شهر کرایست‌چرچ را رد کرد. قضات این محکمه، تلاش او برای لغو اعترافات قبلی‌اش را کاملاً بی‌ارزش و فاقد اعتبار قانونی توصیف کردند.

برینتون تارانت ، تبعه استرالیا، در ۲۶ مارچ ۲۰۲۰ رسماً به ارتکاب ۵۱ مورد قتل، ۴۰ مورد اقدام به قتل و یک مورد فعالیت تروریستی در پیوند به حملات سال ۲۰۱۹ به مساجد النور و لینوود شهر کرایستچرچ اعتراف کرده بود. در آن حمله که مرگبارترین جنایت در تاریخ نیوزیلند خوانده شده است، یک شهروند افغانستان کشته و سه افغان دیگر زخمی شدند. این اقدام تروریستی در زمان وقوع، با موج از واکنش‌های جهانی روبه‌رو شد و افغانستان در کنار شمار زیادی از کشورهای جهان، آن را به شدت تقبیح کردند.

تارانت در اگست همان سال، به سنگین‌ترین مجازات تاریخ نیوزیلند، یعنی حبس ابد بدون امکان رهایی (عفو مشروط)، محکوم شد. بر اساس اعلامیه محکمه، تارنت درخواست استیناف خود را در نوامبر ۲۰۲۲، یعنی با ۵۰۵ روز تاخیر، ثبت کرده بود. وکلای او در جلسه استماعیه ماه فبروری ادعا کردند که اعترافات او داوطلبانه نبوده و ناشی از شرایط دشوار زندان بوده که بر وضعیت روحی او تاثیر گذاشته است.

با این حال، هیئت سه نفره قضات این استدلال را رد کردند. در متن حکم آمده است که ادعاهای ترانت متناقض بوده و با سوابق رسمی زندان، ارزیابی‌های صحت روانی و حتی شهادت وکلای پیشین خود او در تضاد کامل قرار دارد. محکمه تاکید کرد که تارانت هنگام اعتراف به جرم، از سلامت کامل عقلی برخوردار بوده و هیچ‌گونه فشار یا اجباری بر او اعمال نشده است.

اعلامیه محکمه استیناف می افزاید، که تارانت پس از جلسه فبروری تلاش کرد درخواست تجدید نظر خود را پس بگیرد، اما محکمه با استناد به اهمیت ملی پرونده، این اجازه را به او نداد تا حکم نهایی و قطعی صادر شود.

با صدور این حکم محکمه، پروسه قانونی رسیدگی به دوسیه بدترین کشتار زمان صلح در تاریخ نیوزیلند رسماً به پایان رسید. این واقعه که جامعه نیوزیلند را به شدت تکان داد، منجر به اصلاحات فوری و بنیادین در قوانین حمل سلاح در این کشور شده بود.