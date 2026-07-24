به دنبال سیلابهای ویرانگر در ولایت نورستان، سازمان ملل متحد و نهادهای امدادرسان از ادامه عملیات نجات و ارزیابی نیازهای آسیبدیدگان خبر دادهاند.
تا کنون کشته شدن کم از کم ۴۰ نفر و ناپدید شدن دهها نفر دیگر در اثر این سیلابها گزارش شده است.
این نهادها میگویند که خانوادههای آسیبدیده به کمکهای فوری، از جمله سرپناه اضطراری، مواد غذایی، خدمات صحی، آب آشامیدنی سالم و وسایل ضروری منزل نیاز دارند.
استیفن دوجاریک، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، در نشست خبری این سازمان گفت که عملیات جستجو و نجات در مناطق آسیبدیدۀ نورستان همچنان ادامه دارد و سازمان ملل متحد همراه با دیگر نهادهای امدادرسان، سرگرم ارزیابی وضعیت و برنامهریزی برای پاسخگویی به این بحران است.
سخنگوی منشی عمومی ملل متحد گفت: "اولویتهای فوری بشردوستانه ما شامل فراهمکردن سرپناه اضطراری، کمکهای غذایی، خدمات صحی، وسایل ضروری منزل و حمایتهای روانی و اجتماعی است."
به گفته دوجاریک، تیمهای صحی سیار به مناطق آسیبدیده اعزام شدهاند، مراکز صحی در حالت آمادهباش قرار گرفتهاند و تجهیزات طبی، مواد غذایی نیز در حال انتقال به این مناطق است.
او افزود که دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) با نهادهای امدادرسان و مقامهای محلی در حال هماهنگی است، اما تخریب جادهها و دشوارگذر بودن برخی مناطق، روند کمکرسانی را با چالش روبهرو کرده است.
در همین حال، دوستمحمد وحدت، مسوول مطبوعاتی اداره آمادگی مبارزه با حوادث ولایت نورستان، از سازمانهای امدادرسان بینالمللی و نهادهای خیریه خواست کمکهای خود را به آسیبدیدگان افزایش دهند.
او گفت: "از سازمانهای امدادرسان بینالمللی و نهادهای خیریه محلی میخواهیم هر آنچه در توان دارند، برای کمک در چنین شرایطی انجام دهند. مردم آسیبدیده به کمکهای فوری نیاز دارند."
همزمان، روند ارسال کمکهای بشردوستانه از سوی شماری از کشورها و نهادهای امدادرسان نیز ادامه دارد.
بنیاد آغاخان اعلام کرده است که کمکهای آن بهزودی میان خانوادههای آسیبدیده توزیع خواهد شد. پیش از این نیز هند کمکهای بشردوستانه خود را به نورستان ارسال کرده بود.
همچنین، بنیاد خیریه ملک سلمان عربستان سعودی از اختصاص یکهزار بسته مواد غذایی برای آسیبدیدگان نورستان خبر داده است.
گفتنی است که این سیلابها افزون بر تخریب منازل مسکونی، به ساختمانها، بازارها، دکانها، جادهها، پلها و زیرساختهای آبرسانی در ولایت نورستان نیز خسارت وارد کرده و دسترسی امدادرسانان به برخی مناطق را دشوار ساخته است.
گروه