ملل متحد: خشکسالی ۳.۴ میلیون افغان را متاثر کرده است

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) گفته است که خشکسالی در ۲۰۲۵ حدود ۳.۴ میلیون نفر را در شمال و غرب افغانستان متاثر کرده است.
به گفتهٔ این اداره، خشکسالی به محصولات زراعتی، مالداری و معیشتها آسیب رسانده و بسیاری خانوادهها، به ویژه در ساحات روستایی که به شدت به زراعت وابسته اند، در تامین غذا و درآمد با مشکل مواجه شده اند.
اوچا گفته است که با حمایت صندوق بشردوستانۀ افغانستان، ادارات بشردوستانه در حال ارایۀ کمکهای غذایی، به ویژه سیلابزدگان اند، اما این کمکها بسنده نبوده و به سرعت به حمایت بیشتر نیاز است.
ملل متحد افغانستان را یکی از آسیبپذیرترین کشورها و با کمترین آمادگی برای مدیریت پیامدهای اقلیمی خوانده و گفته است که خشکسالیهای مکرر و کمبود آب، تولید غذا را تضعیف کرده و وابستگی به کمکهای بشردوستانه را افزایش داده است.
نزدیک به ۷۰ درصد از افغانها برای امرار معیشت خود به زراعت وابسته به اقلیم اتکا دارند. این در حالی است که میلیونها نفر با ناامنی غذایی فزاینده روبرو اند. تغییرات اقلیمی، کمبود آب را در سراسر کشور تشدید کرده و شهرها با تخلیه شدید آبهای زیرزمینی مواجه اند.
در همین حال برنامهٔ غذایی جهان پیش بینی کرده است که ۱۷.۴ میلیون افغان در سال ۲۰۲۶ شدیداً دچار ناامنی غذایی بوده و ۴.۹ میلیون مادر و طفل دچار سوتغذیه خواهند شد.
برنامۀ اسکان بشری سازمان ملل متحد (هبیتات) نیز گفته است که ۴.۲ میلیون شهروند افغانستان در سال ۲۰۲۶ نیاز به سرپناه اضطراری و اقلام غیرخوراکی خواهند داشت و بر حمایت فوری آن تاکید کرده است.
صندوق پولی سازمان ملل متحد برای کودکان (یونیسف) در گزارش جدیدی گفته است که بحرانهای موجود در افغانستان به شمول شکنندگی وضعیت اقتصادی، عودت گستردۀ مهاجران، محدودیتها بر زنان و دختران در کنار مشکلات ناشی از تغییر اقلیم همچنان پابرجا مانده و افغانستان را به یکی از "پیچیدهترین محیطهای بشری در جهان" مبدل کرده است.
