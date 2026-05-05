ملل متحد: انسداد تنگۀ هرمز هزینۀ رساندن مواد غذایی را به افغانستان سه برابر کرده است

برنامۀ جهانی غذا گفته است که انسداد تنگۀ هرمز هزینۀ رساندن مواد غذایی ضروری را به افغانستان، سه برابر کرده است.

این نهاد ملل متحد در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است که با زمانگیر شدن رساندن کمک‌ها به افغانستان که اکنون چند هفته زمان می‌برد، خانواده‌ها به مرز ورشکستگی رسیده و کودکان گرسنه مانده اند.

جان ایلیف، رییس برنامۀ جهانی غذا در افغانستان، در مصاحبه با روزنامۀ گاردین هشدار داده است که اگر این وضعیت ادامه یابد، هزینۀ عملیاتی انتقالات بلند رفته، تدارکات کند شده و زندگی کودکان افغان که به کمک‌های غذایی نیازمند اند، در معرض خطر قرار می‌گیرد.

ایلیف گفته است که اکنون برنامۀ جهانی غذا به هدف دور زدن از مسیر مسدود شدۀ تنگۀ هرمز، مواد غذایی را برای نیازمندان افغان از طریق زمینی و از هفت کشور به افغانستان انتقال می‌دهد که این کار زمانگیر است.

افغانستان محصور با خشکه که به گفتۀ مقام‌های ملل متحد همزمان با چندین بحران دست و گریبان است، به شدت به واردات کالاها و مساعدت‌های بشری متکی است و با هرگونه اختلال در زنجیرۀ تدارکات متاثر می‌شود.

عملیات مشترک ایالات متحده و اسراییل علیه ایران که در اواخر فبروری آغاز شد، منجر به انسداد آب‌راه استراتیژیک هرمز شد، تنگه‌ای که ۲۰درصد تولیدات نفت جهان و دیگرکالاهای تجارتی از آن عبور می‌کند.

جنگ میان ایالات متحده و ایران به گونۀ ویژۀ سبب افزایش نرخ تیل در جهان شده است، به گونه‌ای که نرخ هر بیرل تیل از حدود ۷۰ دالر در زمان پیش از جنگ به نزدیک به ۱۲۰دالر در حال حاضر رسیده است.