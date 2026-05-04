گزارش ملل متحد از وضعیت ناگوار بشری در افغانستان در سال ۲۰۲۵

صندوق پولی سازمان ملل متحد برای کودکان (یونیسف) در گزارشی جدیدی گفته است که افغانستان در سال گذشته با یک وضعیت پیچیدۀ بشری روبرو بود.

دانیل تیمی، رییس بخش ارتباطات یونیسف در افغانستان در پیام صوتی به صدای امریکا، آن مشکلات بشری را برشمرد که افغانستان در سال ۲۰۲۵ با آن روبرو بود. او گفت: "با این همه شکنندگی وضعیت اقتصادی، برگشت گستردۀ مهاجران، زلزله‌ها، تکان‌های اقلیمی، تداوم محدودیت‌ها بر زنان و دختران، افغانستان یکی از پیچیده‌ترین محیط های بشری در جهان در سال ۲۰۲۵ بود."

گزارش یونیسف حاکی است که برگشت کم و بیش ۲.۸ میلیون مهاجر افغان از کشورهای همسایه از یکسو بر مشکلات موجود بشری در افغانستان افزوده و از سوی دیگر عودت کنندگان را با دسترسی نابسنده به خدمات و خطرات فزایندۀ محافظتی روبرو کرده است.

بر اساس این یونیسف حدود ۲۳.۲ میلیون نفر در افغانستان، به شمول ۱۱.۷ میلیون کودک، به مساعدت‌های بشری نیازمند اند.

گزارش یونیسف همچنان حاکی است که بیش از ۲.۲ میلیون دختر و زن در افغانستان از آموزش‌های متوسطه، لیسه و تحصیلات عالی و نیز مشارکت در نیروی کار محروم اند.

تیمی گفت که یونیسف به شدت نگران وضعیت کودکان در افغانستان است. او گفت: "اگر دو موضوع بسیار فوری را برگزینم، تغذیه و آموزش خواهد بود. در بخش تغذیه، شمار بسیار زیاد کودکان افغان به سوتغذیه، به ویژه سوتغذیه حاد مبتلا اند و سیستم معافیتی بدن آنان ضعیف است. نگرانی بزرگ دیگر آموزش است. ما در اینجا با یک بحران بنیادین آموزشی روبرو استیم. حتا کودکان پسر و دختر که به مکاتب ابتداییه می‌روند، حساب بسیار ساده یا مهارت ابتدایی خواندن را یاد نمی‌گیرند."

در گزارش جدید یونیسف آمده است که ۹۰ درصد کودکان در افغانستان با کمبود یا فقر غذایی روبرو اند، که این وضعیت منجر به افزایش سوتغذیه به ویژه در میان کودکان زیر سن پنج سال شده است.

در گزارش آمده است که میزان بلند فقر با ابعاد متعدد، عدم مصوونیت غذایی، کار کودکان، خطرات مواد منفلق ناشده و ماین و آسیب‌پذیری ناشی از تغییر اقلیم همچنان باقی است.

رییس بخش ارتباطات یونیسف در افغانستان گفت که محدودیت‌های طالبان بر آموزش و کار دختران و زنان، پیامدهای جدی خواهد داشت.

یونیسف هفتۀ گذشته با نشر گزارشی هشدار داد که در صورت تداوم محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران و زنان در افغانستان، تا چهار سال دیگر بیش از دو میلیون دختر دیگر از آموزش محروم شده و در این مدت افغانستان ممکن تا ۲۰ هزار آموزگار و زن ۵۴۰۰ کارمند صحی زن را از دست بدهد.

طالبان که از بیش از چهار و نیم سال به اینسو بر افغانستان حاکم اند، زنان و دختران را از آموزش به سویۀ بالاتر از صنف ششم مکتب محروم کرده و نیز به آنان جز ادارات معدود، اجازۀ کار در دفاتر دولتی و غیردولتی نداده اند.

با وصف بر شمردن این آزمون‌ها، مسوول ارتباطات یونیسف در افغانستان گفت که این نهاد در همکاری با شرکای بین‌المللی، خدمات حیات‌بخش را به میلیون‌ها فرد نیازمند به ویژه کودکان در سرتاسر افغانستان فراهم کرده است. او همچنان از فراهم آوری امکانات آموزشی به ده‌ها هزار آموزگار و متعلم در سال گذشته به عنوان کارکرد یونیسف یاد کرد.

تیمی گفت: "خدمات ابتدایی صحی ما به بیش از ۲۰ میلیون نفر به شمول ۵.۶ میلیون کودک عرضه شد. ده میلیون زن و کودک از خدمات اساسی عرضه مواد غذایی مستفید شدند."

با اینحال، ادارات ملل متحد، به شمول یونیسف در افغانستان تاکید دارند که کمبود کمک‌ها و پول به یکی از محدودیت‌های عمدۀ این نهادها در آینده باقی مانده است.

در همین حال، سازمان ملل متحد در گزارش جداگانه در مورد میزان فقر در افغانستان گفته است که در ماه فبروری سال روان عاید سرانۀ ماهوار در افغانستان ۲۷۶۰ افغانی (حدود ۴۷دالر) است. بر اساس آمار بانک جهانی درآمد سرانۀ کمتر از ۹۳ دالر در ماه زیر خط فقر قرار دارد.