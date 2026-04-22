قیمت‌های سهام بین‌المللی و نفت، در نخستین ساعات معاملات روز چهارشنبه (۲۲ اپریل)، در بحبوحۀ نوسانات بازار در حال افزایش اند.

پس از آنکه دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده گفت که به دلیل اینکه "دولت [ایران] به شدت از هم پاشیده" است، آتش‌بس را برای مدت نامعلومی حفظ خواهد کرد / معاملات آتی سهام ایالات متحده افزایش یافت.

با این حال، تاجران نفت نگرانی خود را نشان می‌دهند، به طوری که قیمت نفت خام برنت، شاخص بین‌المللی، حدود ۱۰۰ دالر در هر بیرل در نوسان است و قیمت نفت وست تگزاس امریکا، با افزایش تقریباً ۲ دالری / به بیش از ۹۱ دالر در هر بیرل رسیده است.

افزایش قیمت‌ها در بحبوحه توقف مذاکرات صلح ایران و امریکا رخ می‌دهد، زیرا کشتی‌ها به دلیل حملات ایران تا حد زیادی قادر به عبور از تنگه هرمز نیستند. این مسیرآبی کم عرض، برای حمل و نقل نفت و سایر منابع، کلیدی پنداشته می شود.

دن یورگنسن، کمیشنر امور انرژی اروپا، روز چهارشنبه گفت که دورنمای بازارهای انرژی ضعیف است - حتی اگر اوضاع در آینده نزدیک قابل تغییر باشد.

یورگنسن گفت: "این یعنی ما ماه‌ها یا شاید حتی سال‌های بسیار سختی را در پیش داریم - البته بسته به تحولات شرق میانه است - اما حتی در بهترین حالت، اوضاع هنوز بد می باشد."