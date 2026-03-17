نارضایتی ترمپ از عدم تمایل متحدین ناتو در مشارکت با امریکا برای امنیت تنگۀ هرمز

قیمت جهانی تیل حدود ۲.۵ درصد افزایش یافت و بازارهای مالی بین المللی روز سه شنبه شاهد رشد بودند. این درحالیست که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده نارضایتی خود را از بی‌میلی متحدان ناتو برای مشارکت در تلاش‌های امریکا جهت تامین امنیتی تنگۀ حیاتی هرمز ابراز کرد.

تردد کشتی‌ها در تنگۀ هرمز و خلیج فارس در پی تهدیدها و حملات ایران علیه کشتی‌ها، دچار اختلال شده است. این وضعیت از زمان آغاز عملیات نظامی مشترک امریکا – اسراییل علیه رژیم ایران در ۲۸ فبروری، آغاز شده است.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده روز سه شنبه در قصرسفید گفت: "همۀ متحدان ناتوی ما از کاری که ما انجامم دادیم بسیار حمایت می‌کردند ... اما به‌نظر من ناتو اشتباه بسیار بزرگی را مرتکب می‌شود." رییس جمهور ترمپ به عدم تمایل کشورهای ناتو برای اعزام کشتی‌های جنگی به این تنگه، جهت تضمین عبور مصوون کشتی‌ها اشاره کرد.

او در پیامی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نیز گفت: "به دلیل این واقعیت که ما چنین موفقیت نظامی داشته‌ایم، دیگر (نیازی) یا تمایلی به کمک کشورهای ناتو نداریم."

رییس جمهور امریکا همچنان گفت: "مدت زیادی طول نخواهد کشید که تنگۀ دوباره بازگشایی شود."

شاخص ۵۰۰ P&S ۰.۳ درصد افزایش یافته است و به رشد روز دوشنبۀ خود – که بهترین عملکرد آن از زمان آغاز درگیری بود – ادامه داد. شاخص صنعتی داوجونز تا نیمۀ روز به وقت شرق امریکا، ۱۰۲ واحد افزایش داشت و شاخص نزدک نیز ۰.۳ درصد صعود کرد.

تاجران و تحلیلگران بازار ابراز نگرانی کرده اند که اگر اختلال در جریان تیل طولانی شودُ ممکن است قیمت‌ها برای مدت طولانی بالا بماند و این امر به اقتصاد جهان آسیب برساند.

قیمت هر بیرل نفت شاخص امریکایی وست‌تگزاس انترمدیت، بعد از ظهر سه شنبه ۱۷ مارچ، با ۲.۳ درصد افزایش به ۹۵.۶۴ دالر رسید. نفت شاخص بین المللی برنت نیز با ۲.۵ درصد افزایش به ۱۰۲.۶۸ دالر رسید، هرچند هنوز پایین‌تر از سطح پایان هفته گذشته باقی‌مانده اند.

حدود ۲۰ درصد از عرضه نفت جهان از تنگۀ هرمز عبور می‌کند؛ تنگه‌ای که از زمان آغاز درگیری‌ها و در پی حملات تهران به چندین کشتی، تقریباً با توقف کامل رفت‌وآمد مواجه شده است.

ادامه این اختلال احتمالاً هزینه‌های تولید را برای شرکت‌های موترسازی، هوافضا و ساختمانی در امریکا و اروپا افزایش خواهد داد.

همچنان، دیگر زنجیره‌های تامین که ممکن است در نتیجه جنگ مختل شوند شامل شبکه‌های توزیع کودهای کیمیاوی و محصولات زراعتی، و نیز زنجیره‌های مرتبط با پلاستیک، الکترونیک، بتری‌ها، دواسازی، تولید پوشاک در آسیا و شکر می‌باشند.