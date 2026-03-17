افزایش قیمت تیل و رشد بازار مالی در سایۀ تداوم حملات بر رژیم ایران

قیمت تیل در بازارهای جهان روز سه شنبه ۱۷ مارچ، چهار درصد بلند رفت و بازارهای مالی بین المللی، صعود اندکی را شاهد بود.
این درحالیست که ایالات متحده به دنبال انسجام یک ایتلاف از متحدین خود است تا در بازگشایی تنگۀ حیاتی هرمز در بحبوحۀ عملیات نظامی امریکا – اسراییل بر رژیم ایران، کمک کند.
دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده اعلام کرده است که قرار است کشورهای بیشتری در احیای دوبارۀ جریان تیل از مسیر آبی استراتیژیک خلیج فارس، کمک کنند. رییس جمهور ترمپ روز دوشنبه گفت که "چندین کشور به من گفته اند که آنان در راه اند" تا در گشایش کامل تنگۀ [هرمز] که ایران آن را عملاً مسدود کرده است، کمک کنند.
حدود ۲۰ درصد از تیل جهان از تنگه هرمز عبور میکند که از زمان آغاز درگیریها، در میان حملات تهران به چندین کشتی، تقریباً به طور کامل مسدود شده است.
با حملات جدید ایران به زیربناهای انرژی در سراسر منطقه، از جمله میدان نفتی مجنون عراق و یک میدان گازی امارات متحده عربی که مجبور به تعلیق فعالیتهای آن شد، و همچنین اصابت یک میزایل به یک نفتکش در سواحل فجیره، دقیقاً در بیرون تنگه هرمز، قیمت نفت خام برنت به حدود ۱۰۳ دالر در هر بیرل افزایش یافت.
یک روز پس از آنکه سرمایهگذاران سهام، هر سه شاخص اصلی ایالات متحده را به بالاترین سطح رساندند، معاملات آن سهام اندکی افزایش یافت. بازارهای مالی بینالمللی نیز در بسیاری از بخشها شاهد سود اندکی بودند.
دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه ۱۶ مارچ گفت که امریکا بر کارخانههای تولید میزایل و طیارههای بیسرنشین ایران "حمله" میکند. رییس جمهور امریکا گفت: "آنان میزایلهای بسیار زیادی در اختیار ندارند،" و او ایران را یک "پلنگ کاغذی" عنوان کرد.
گروه