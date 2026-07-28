عمان برای ادارۀ تنگۀ هرمز طرح پرداخت داوطلبانۀ محصول را پیشکش کرد

عمان طرحی را برای ایجاد میکانیزم منطقه‌ای و مشترک به منظور ادارۀ تنگۀ هرمز پیشکش کرده است که بر اساس آن، ایران کنترول انحصاری این آب‌راه استراتیژیک را در دست نخواهد داشت.

خبرگزاری رویترز روز سه شنبه ۲۸ جولای از قول یک منبع آگاه در منطقه گزارش داده است که طرح عمان، از الگوی تنگۀ مالاکا اقتباس شده است. میکانیزمی که در آن استفاده‌کنندگان از تنگه، داوطلبانه در تامین مالی کشتی‌رانی، حفاظت محیط زیست و عملیات جستجو و نجات شرکت می‌داشته باشند.

در همین حال، عباس عراقچی، وزیر خارجۀ ایران، روز دوشنبه با وزیران خارجۀ عمان و عربستان سعودی در بارۀ تنگۀ هرمز صحبت کرده است.

وزارت خارجۀ ایران با نشر بیانیه‌ای گفته است که عراقچی بر ضرورت تقویت همکاری و پیشبرد تلاش‌های مشترک دپلوماتیک برای برقراری ثبات در منطقه و "رفع ناامنی تحمیل‌شده بر تنگۀ هرمز" تاکید کرده است.

طرح عمان به نوعی پاسخ به پیشنهاد ارایه ‌شده از سوی ایران است. بر اساس طرح ده‌ماده‌ای ایران برای پایان جنگ، کشتی‌هایی که از تنگۀ هرمز عبور می‌کنند باید به ایران و عمان پول بپردازند.

پیشنهاد تهران به دلیل مغایرت با حقوق بین‌المللی تردد بحری رد شد و سپس عمان طرح پرداخت محصول "داوطلبانه" را به عنوان جایگزین آن ارایه کرد. عمان کنوانسیون حقوق بحری را تصویب کرده، اما ایران آن را تصویب نکرده است.

بدر البوسعیدی، وزیر خارجۀ عمان، گفته است که کشورش با تحمیل محصول بر کشتی‌ها موافق نیست، اما میان پرداخت اجباری پول و مشارکت داوطلبانۀ شرکت‌های کشتیرانی برای نگهداری آب‌راه هرمز تفاوت قایل است.

با اینحال اختلاف در این زمینه همچنان پابرجاست. روزنامۀ نیویارک تایمز گزارش داده است که متن طرح عمان از "هزینۀ داوطلبانۀ خدمات" حکایت دارد، حالانکه یک مقام ایرانی گفته است که پرداخت‌ها اجباری خواهد بود.

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، گفته است که هیچ کشوری اجازه ندارد برای عبور کشتی‌ها از یک آب‌راه بین‌المللی محصول وضع کند.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا و مقام‌های ارشد قصر سفید نیز بار بار تاکید کرده اند که به ایران اجازه داده نخواهد شد که برای عبور کشتی‌ها از تنگۀ هرمز محصول وضع کند.