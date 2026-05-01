درگیرشدن اردوی پاکستان با طالبان پاکستانی در وزیرستان شمالی

مقامهای امنیتی پاکستان اعلام کردهاند که در دو رویداد جداگانه در ایالت خیبرپختونخوا، دستکم ۱۳ شورشی مربوط به گروه طالبان پاکستانی (تیتیپی) کشته شدهاند.
اداره روابط عامۀ اردوی پاکستان ادعا کرده است که این افراد هنگام عبور از خاک افغانستان، در ساحات مهمند و وزیرستان شمالی هدف قرار گرفتند. در بیانیه آمده است که نیروهای امنیتی پس از شناسایی این افراد، با آنان درگیر شده و همۀ مهاجمان را از پا درآوردند.
اردوی پاکستان این رویداد را بخشی از تلاشهای دوامدار گروههای مسلح برای نفوذ به داخل این کشور عنوان کرده است.
مقامهای پاکستانی بار دیگر از حکومت طالبان در افغانستان خواستهاند تا اقدامات جدیتری برای جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان روی دست گیرد.
اسلامآباد بارها تاکید کرده است که گروه تحریک طالبان پاکستان در داخل افغانستان پناهگاه داشته و حملات را در خاک پاکستان سازماندهی میکنند. اما طالبان پیش از این چنین ادعاها را رد کرده و گفتهاند که اجازه نمیدهند از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود.
نگرانیها در مورد افزایش فعالیت گروههای مسلح در ساحات مرزی میان افغانستان و پاکستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان افزایش یافته است. پاکستان در این مدت شاهد افزایش حملات مرگبار، بهویژه در ایالتهای خیبرپختونخوا و بلوچستان بوده است.
مقامهای پاکستانی به تندروان کشته شده در رویدادهای اخیر نیز واژۀ "خوارج" را به کار برده است؛ اصطلاحی که در ادبیات دینی برای گروههای افراطی بهکار میرود که علیه دولتها و جوامع اسلامی دست به خشونت میزنند.
کاربرد این واژه از سوی مقامهای پاکستانی، بخشی از تلاش آن کشور برای تاکید بر غیرمشروع بودن این گروهها و مشروعیتبخشی به عملیات نظامی علیه آنان عنوان میشود.
مرز طولانی و کوهستانی میان افغانستان و پاکستان، ، همواره یکی از چالشهای امنیتی عمده برای هر دو کشور بوده است. پاکستان در سالهای اخیر تلاش کرده با ایجاد حصار مرزی و افزایش حضور نظامی، رفتوآمدهای غیرقانونی را محدود کند، اما با وجود این اقدامات، درگیریها و تلاشهای نفوذ از دو سوی مرز همچنان ادامه دارد.
گروه