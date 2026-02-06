مقام‌های پاکستانی گفته اند که در اثر حملۀ انتحاری در یک مسجد شیعیان در شهر اسلام آباد، پایتخت پاکستان، کم از کم ۳۱ نفر کشته و ۱۷۰ نفر دیگر زخمی شدند.

عرفان میمون، معاون ادارۀ پولیس اسلام‌آباد با نشر بیانیه‌ای گفته است که این حمله در جریان ادای نماز جمعه در مسجد امام بارگاه خدیجۀ کبرا رخ داده است.

تا کنون هیچ گروهی مسوولیت این حمله را به دوش نگرفته است. اما در گذشته تحریک طالبان پاکستان، گروه دولت اسلامی و جدایی طلبان بلوچ، مسوولیت حملات به ویژه بر نیروهای امنیتی پاکستان را به دوش گرفته اند.

آصف علی زرداری، رییس جمهور و شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان با نشر بیانیه‌های جداگانه این حمله را محکوم کرده و با قربانیان و آسیب دیدگان این رویداد ابراز تسلیت و همدردی کرده اند.

زرداری گفته است: "هدف گرفتن غیرنظامیان بی‌گناه جنایت علیه بشریت است. ملت در این زمان دشوار در کنار خانواده‌های آسیب دیده می‌ایستد."

شهباز شریف گفته است که دستور تحقیقات کامل را در پیوند به این حمله صادر کرده و به گفتۀ وی "کسانیکه مسوول اند باید شناسایی و مجازات شوند."

راجا نصیر، یکی از رهبران ارشد شیعۀ پاکستان، در واکنش به این حمله گفته است: "چنین عمل تروریستی در پایتخت فدرال، نه تنها ناکامی جدی در حفاظت از جان مردم است بلکه پرسش‌های عمده را در مورد کارکرد مقام‌ها و ادارات امنیتی مطرح می‌کند."

در ماه نومبر سال گذشته نیز در یک حملۀ انتحاری در اسلام آباد ۱۲ نفر کشته و ۲۷ نفر دیگر زخمی شدند که به ادعای مقام‌های پاکستان، این مهاجم انتحاری شهروند افغانستان بود، اما حکومت طالبان همواره چنین ادعاهای مقام‌های پاکستانی را رد کرده اند. هیچ گروهی مسوولیت آن حمله را به دوش نگرفت.

پیش از این، بزرگترین حملۀ انتحاری در اسلام آباد در سال ۲۰۰۸ انجام شده بود. در آن حمله که در هوتل ماریوت صورت گرفت ۶۳ نفر کشته و بیش از ۲۵۰ نفر دیگر زخمی شدند.

در یک خبر دیگر، نیروهای امنیتی پاکستان روز جمعه گفته اند که کم از کم ۲۴ تندرو را در دو عملیات جداگانه در ایالت خیبرپشتونخوا از بین برده اند. بر اساس بیانیۀ اردوی پاکستان ۱۴ تندرو در ساحۀ اورکزی و ده تندرو دیگر در عملیاتی در ساحۀ خیبر کشته شدند.

حملۀ روز جمعه در پاکستان، درست یک هفته پس از آن به وقوع می‌پیوندد که اعضای گروه جدایی طلب اردوی آزادی‌بخش بلوچ چندین حملۀ همزمان را در ایالت بلوچستان پاکستان انجام دادند که در آن حدود ۵۰ نفر کشته شدند. مقام‌های پاکستانی گفته اند که در عملیات متقابل نیروهای پاکستانی در پاسخ به حملات بلوچ‌ها "۲۱۶ تروریست" کشته شدند.