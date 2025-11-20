اردوی پاکستان از کشته شدن ۲۳ تندرو خبر داد

اردوی پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور به دو مخفیگاه طالبان پاکستانی در شمال غرب این کشور در نزدیکی مرز افغانستان حمله کرده و در نتیجۀ درگیری شدید، ۲۳ عضو این گروه را کشته است.

در مورد تلفات نظامیان پاکستانی در بیانیۀ اردوی پاکستان جزییات داده نشده است.

اعلامیه افزوده است که عملیات نظامیان پاکستانی روز چهارشنبه در ساحۀ کرم، ایالات خیبر پشتونخوا، انجام شد.

اردوی پاکستان اوایل این هفته نیز در همین منطقه، عملیاتی را انجام داد که به گفته مقامات نظامی، منجر به کشته شدن ۳۸ تندرو دیگر شده بود.

اردوی پاکستان، تندروان کشته شده را "خوارج" معرفی کرد، اصطلاحی که مقامات پاکستانی برای شورشیانی که ادعا می‌کنند توسط افغانستان و هند حمایت می‌شوند، به کار می‌برد. کابل و دهلی نو، همواره این ادعای پاکستان را را رد کرده اند.

در عین حال در نتیجۀ انفجار یک ماین کنار جاده که یک موتر پولیس را امروز در ساحۀ دره اسماعیل خان در شمال غرب پاکستان هدف قرار داد، دو افسر پولیس کشته و چهار پولیس دیگر زخمی شد. مسوولیت این حمله را تاکنون کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است.