حمله بر پوستهٔ پولیس در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان ۱۱ کشته برجا گذاشت

در نتیجهٔ حمله افراد مسلح بر یک پوسته پولیس در ولسوالی هنگو، در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان، دست‌کم ۱۱ پولیس کشته و ۲۸ تن دیگر زخمی شدند.

پولیس پاکستان روز پنجشنبه (۳۰ جولای) اعلام کرد که مهاجمان چهارشنبه‌شب بر این پوستهٔ امنیتی در منطقهٔ "خزینی باندی" حمله کردند و نیروهای امنیتی نیز در پاسخ به سوی آنان آتش گشودند.

به گفتهٔ مقام‌های پولیس، در جریان این درگیری ۱۵ مهاجم نیز کشته شدند. اما تاکنون جزییات بیشتری دربارهٔ هویت مهاجمان منتشر نشده است.

طارق حبیب، قوماندان امنیه ولسوالی هنگو، تایید کرده است که یک معاون حوزه پولیس نیز در میان کشته‌شدگان این حمله قرار دارد.

مقام‌های پاکستانی این حمله را به گروهی نسبت داده‌اند که دولت پاکستان از آن با عنوان “فتنه‌الخوارج” یاد می‌کند. این عنوان برای افراد وابسته به تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی پی) به کار می‌رود.

این در حالی است که تحریک طالبان پاکستان در سال‌های اخیر حملات خود را بر نیروهای امنیتی و تاسیسات دولتی، به‌ویژه در ایالت‌های خیبر پشتونخوا و بلوچستان، افزایش داده است.

محسن نقوی، وزیر داخله پاکستان، این حمله را محکوم کرده و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرده است.