حملهٔ انتحاری طالبان پاکستانی در خیبرپشتونخوا ۱۵ کشته برجا گذاشت

اردوی پاکستان میگوید که در پی یک حملۀ انتحاری بر یک پوسته امنیتی در شمالغرب این کشور، کم از کم ۱۵ نفر، از جمله ۱۲ سرباز، دو مامور پولیس و یک کارمند پیشین دولت، کشته شدهاند.
براساس اعلامیه اردوی پاکستان، مهاجمان شام پنجشنبه، ۲۳ جولای، یک موتر مملو از مواد انفجاری را به دیوار محوطۀ یک پوسته امنیتی در منطقه تانک، واقع در ایالت خیبرپشتونخوا، کوبیدند و بر اساس این اعلامیه "شدت انفجار خسارات سنگینی به ساختمان این پوسته وارد کرد."
در اعلامیه آمده است که نیروهای امنیتی پاکستان در جریان درگیری با مهاجمان، چند فرد مسلح را نیز کشتند.
تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) مسوولیت این حمله را برعهده گرفته و گفته است که چهار مهاجم انتحاری در آن شرکت داشتند.
پاکستان پیش از این افزایش حملات در خیبرپشتونخوا و بلوچستان را به حضور و فعالیت گروههای مسلح در افغانستان نسبت داده است؛ ادعایی که حکومت طالبان در افغانستان آن را رد میکند.
این اتهامها روابط میان دو کشور همسایه را بهشدت تیره کرده و در مواردی به درگیریهای مسلحانه انجامیده است. پاکستان همچنین حملات هوایی مرگباری را در خاک افغانستان انجام داده و گفته است که هدف این حملات مواضع افراد مسلح بوده است.
حکومت طالبان و سازمان ملل متحد گفتهاند که در تازهترین حملات هوایی پاکستان بر شرق افغانستان در ماه جون، دهها غیرنظامی کشته شدند.
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