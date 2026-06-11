دونالد ترمپ حملات برنامه ریزی شده بر ایران را لغو کرد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، گفته است از این که مذاکرات با تهران به بالاترین سطح رهبری رژیم ایران رسیده و تایید شده است، او حملاتی را که برای پنجشنبه شب برنامه‌ریزی‌شده بود، لغو می‌کند.

با این حال، ترمپ تاکید کرده است که محاصرهٔ دریایی بنادر ایران تا نهایی شدن توافق تا تهران ادامه خواهد داشت.

رییس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه (۱۱جون) در پستی در شبکهٔ اجتماعی تروت سوشل نوشت: "با توجه به اینکه مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران به بالاترین سطح رهبری ایران رسیده و مورد تایید قرار گرفته است، من به عنوان رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، حملات و بمباران‌ برنامه ‌ریزی ‌شده امشب علیه ایران را لغو کردم."

در این پیام، دونالد ترمپ همچنان گفته اسکه که "مباحث و نکات نهایی، هم از نظر مفهومی و هم با جزییات کامل، توسط همه طرف‌های دخیل، از جمله ایالات متحده، اسراییل، عربستان سعودی، امارات متحده عرب، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن، مصر و دیگران" تایید شده است.

به گفتهٔ‌ ترمپ، زمان و مکان امضای توافق "به زودی" اعلام خواهد شد و "محاصره دریایی تا زمان نهایی شدن این معامله به طور کامل" برقرار خواهد بود.

رییس جمهور ایالات متحده ساعات قبل از این در پستی جداگانه که در شبکهٔ اجتماعی تروت سوشل نشر کرد ، گفته بود که نیروهای امریکایی بار دیگر "امشب بسیار شدید" بر ایران حمله خواهند کرد.

در این پیام، ترمپ تاکید کرده بود "نیروی بحری، نیروی هوایی، رادار، دافع هوا و سایر سیستم‌های دفاعی‌ (ایران) با قابلیت تهاجمی‌اش از بین رفته است".

به گفته دونالد ترمپ "در آیندهٔ نه چندان دور، ایالات متحده جزیره خارک و سایر تاسیسات نفتی (ایران) را تصرف کرده و کنترول کامل بازار های نفت و گاز ایران" را به دست خواهد گرفت.

ترمپ این اظهارات را در حالی ابراز کرد که نیروهای امریکایی، دومین موج حملات خود را علیه اهداف نظامی ایران ، چهارشنبه شب به پایان رساندند.