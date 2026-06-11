ترمپ: برای پایان دادن جنگ با ایران، بر سر یک توافق بزرگ به تفاهم رسیدیم

دونالد ترمپ،‌ رییس جمهور ایالات متحده می‌گوید که با ایران بر سر یک توافق مهم به تفاهم رسیده و انتظار دارد اسناد نهایی در چند روز آینده تکمیل شود.

رییس جمهور ترمپ روز پنجشنبه ۱۱ جون در صحبت از قصر سفید گفت: "ما با ایران برای پایان دادن به جنگ به یک توافق بزرگ دست یافته‌ایم. "

او افزود که اکنون تنها نهایی‌سازی اسناد باقی مانده و ممکن مراسم امضای توافق در آخر هفته در اروپا انجام شود.

رییس‌جمهور ایالات متحده تاکید کرد که بر اساس این توافق، "ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت."

ترمپ گفت: "این باید خیلی زود انجام شود. آنها (ایران) نیز خواهان این توافق هستند، همان‌گونه که همهٔ دیگران آن را می‌خواهند. "

ساعاتی پیش از این رییس جمهور ترمپ گفته بود که بحث مذاکرات با تهران به بالاترین سطح رهبری رژیم ایران رسیده است.

رییس جمهور ایالات متحده در پستی در شبکهٔ اجتماعی تروت سوشل نوشت: "با توجه به اینکه مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران به بالاترین سطح رهبری ایران رسیده و مورد تایید قرار گرفته است، من به عنوان رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، حملات و بمباران‌ برنامه ‌ریزی ‌شده امشب علیه ایران را لغو کردم."

با این حال، ترمپ تاکید کرده است که محاصرهٔ دریایی بنادر ایران تا نهایی شدن توافق با تهران ادامه خواهد داشت.

او افزود: "به مجردیکه (توافق) امضا شود، تنگه هرمز هم باز خواهد شد. "

دونالد ترمپ همچنان گفته است که "مباحث و نکات نهایی، هم از نظر مفهومی و هم با جزییات کامل، توسط همه طرف‌های دخیل، از جمله ایالات متحده، اسراییل، عربستان سعودی، امارات متحده عرب، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن، مصر و دیگران" تایید شده است.