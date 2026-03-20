ساعاتی پس از آنکه حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان اعلام کردند که در روزهای عید آتشبس میکنند، تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) نیز در روزهای عید اعلام آتشبس کرد.
تیتیپی که مسوول بخشی از بمگذاریها و حملات مسلحانه در پاکستان است، هدف این اقدام را فراهم کردن زمینه برای مردم خوانده است تا از عید فطر تجلیل کنند.
پاکستان و حکومت طالبان روز پنجشنبه اعلام کردند که به مناسبت عید فطر، به درخواست عربستان سعودی، قطر و ترکیه، عملیات نظامی خود را به طور موقت - از روز پنج شنبه تا نیمهشب دوشنبه- متوقف می کنند.
سازمان ملل متحد از آتشبس میان افغانستان و پاکستان در جریان روزهای عید استقبال کرده و خواستار تمدید آن شده است.
ترکیه به عنوان میانجی میان افغانستان و پاکستان، از آتش بس میان دو طرف استقبال کرده است. وزارت خارجۀ ترکیه ابراز امیدواری کرده است که این آتشبس راه را برای صلح و رفاه پایدار برای مردم افغانستان و پاکستان هموار کند.
وزارت خارجۀ چین نیز ضمن استقبال از این انکشاف گفته است: "امیدواریم که هر دو طرف آرامش را حفظ و خویشتنداری نشان دهند و مذاکرات صلح را هر چه زودتر از سرگیرند."
تحریک طالبان پاکستان که از سوی ایالات متحده و سازمان ملل متحد به عنوان سازمان تروریستی شناخته میشود، پس از حاکم شدن گروه طالبان در افغانستان در اگست ۲۰۲۱، حملات خود را در پاکستان افزایش بخشیده است.
حکومت پاکستان ادعا میکند که حکومت طالبان در افغانستان به رهبران و هزاران جنگجوی تیتیپی پناه داده است و این گروه حملات خود را علیه پاکستان در خاک افغانستان طراحی و رهبری می کند. حکومت طالبان در افغانستان این ادعا را رد کرده و همواره گفته است که به هیچ گروهی اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده کند.
