ملل متحد: حمله بر شفاخانۀ امید در کابل تحقیق 'فوری، مستقلانه و شفاف' شود

نهادهای سازمان ملل متحد ضمن ابراز تاثر به خاطر کشته شدن غیرنظامیان افغان در حملۀ هوایی نظامیان پاکستانی بر یک مرکز درمانی در کابل، خواستار حفاظت جان غیرنظامیان و تحقیق این رویداد شده اند.

رسانه‌ها از قول مقام‌های حکومت طالبان گزارش داده اند که در یک حملۀ هوایی نظامیان پاکستانی بر یک مرکز درمان معتادان امید در شهر کابل، کم از کم ۴۰۰ نفر کشته و ۲۵۰ نفر دیگر زخمی شده اند.

کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن تاکید بر حفاظت از جان غیرنظامیان، خواستار "تحقیق فوری، مستقلانه و شفاف" این رویداد و پاسخگویی عاملان آن در مطابقت با معیارهای بین‌المللی شده است.

تدروس ادهانوم گبریسوس، رییس سازمان جهانی صحت، ضمن ارایۀ آمار گزارش شده، در پیامی در شبکۀ ایکس نگاشته است که از آغاز درگیری‌ها میان افغانستان و پاکستان در اواخر ماه فبروری، بر اساس گزارش‌ها، تا کنون کم از کم شش مرکز صحی در افغانستان هدف حملات قرار گرفته است.

گبریسوس ضمن ترغیب طرف‌های درگیر به تنش‌زدایی، گفته است که سازمان جهانی صحت برای تایید این رویدادها سرگرم کار است، اما به گفتۀ وی تشدید جنگ بار بیشتری را بر دوش سیستم صحی افزوده و "صحت و بهزیستی جمعیت آسیب‌پذیر را در معرض خطرهای فزاینده" قرار می‌دهد.

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلۀ حکومت طالبان گفته است که ۴۰۸ نفر در حملۀ دوشنبه شب نظامیان پاکستانی کشته و ۲۵۶ نفر دیگر در این حمله زخمی شده اند.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت حکومت طالبان، روز سه شنبه ۱۷ مارچ در صحبت با خبرنگاران گفت که وضعیت صحی شمار زیاد زخمی شدگان این رویداد وخیم است.

حکومت پاکستان، ادعاها مبنی بر حمله بر تاسیسات ملکی در افغانستان را رد کرده و گفته است که "تاسیسات نظامی و زیربناهای حامی تروریستان را به گونۀ دقیق هدف قرار داده است".

با اینحال، هیات معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان (یوناما) با نشر بیانیه‌ای گفته است: "به تاریخ ۱۶ مارچ حوالی نه شب، حمله هوایی که توسط نیرو های نظامی پاکستان انجام گردید شفاخانه تداوی معتادان "امید" را در کابل متاثر ساخت که از اثر آن ده ها تن کشته و یا زخمی شدند."

یوناما ضمن تقاضا برای "کاهش تنش‌ها و آتش‌بس بی‎درنگ" گفته است که بر مبنای قوانین بین‌المللی، تمامی طرف‌های درگیر در منازعات بایست به افراد بیمار و زخمی، کارمندان طبی، شفاخانه ها و امبولانس ها حرمت گذاشته و از آنان محافظت کنند.

وزارت خارجۀ هند با نشر بیانیه‌ای این حمله را محکوم کرده و آن را "وحشیانه" و "پرخاشگری بی‌باکانه" خوانده است. در بیانیه آمده است: " این یک عمل خشونت‌آمیز بزدلانه و ناپذیرفتنی است که جان شمار زیاد غیرنظامیان را در تاسیساتی گرفته است که به هیچ وجه نمی‌توان آن را به عنوان یک هدف نظامی توجیه کرد. پاکستان اکنون تلاش دارد تا یک قتل عام را به عنوان یک عملیات نظامی جلوه دهد."

حکومت چین در واکنش به این رویداد خواستار "آرامش و خویشتن‌داری" شده و گفته است که از "طریق کانال‌ها خود برای تنش‌زدایی و بهبود روابط" میان افغانستان و پاکستان کار می‌کند. چین همچنین خواستار تضمین امنیت و مصوونیت کارکنان، پروژه‌ها و نهادهای چین در منطقه شده است.

نظامیان پاکستانی در آخرین ساعات شامگاه ۲۱ فبروری و بامداد ۲۲ فبروری، بر شماری از ولسوالی‌های مرزی افغانستان در ولایت‌های ننگرهار، کنر و پکتیکا حملات هوایی را انجام دادند که به گزارش سازمان ملل متحد در این حملات غیرنظامیان افغان، به شمول زنان و کودکان، کشته شدند.

در واکنش، حکومت طالبان ۲۷ فبروری، از انجام حملات انتقامجویانه بر پوسته‌های مرزی پاکستان در امتداد خط دیورند خبر دادند و نظامیان پاکستانی نیز از آن زمان تا کنون حملات هوایی را در سرتاسر افغانستان انجام داده اند.

پاکستان مدعی است که آن مراکز تحریک طالبان پاکستانی (تی‌تی‌پی) را در ساحات مرزی افغانستان آماج حملات قرار می‌ دهند که از آنجا حملات بر ضد پاکستان طراحی و عملی می‌شود، هرچند حکومت طالبان در افغانستان همواره مدعی است که به هیچ گروهی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگری استفاده کند.