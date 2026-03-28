روبیو خواستار طرح تامین امنیت تنگۀ هرمز پس از پایان عملیات نظامی امریکا شد

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده روز جمعه حین ملاقات با وزرای گروه هفت در پاریس، خواهان تدوین طرحی برای رویارویی با اختلالات مستمر ایران در تنگۀ هرمز شد.

این درخواست در حالی مطرح می‌شود که وزرای خارجۀ هفت اقتصاد برتر جهان در فرانسه و در بحبوحۀ درگیری‌های جاری در شرق‌میانه و جنگ اوکراین – روسیه، گردهم آمده بودند.

روبیو گفت که موضوع تامین امنیت تنگۀ هرمز را با همتایان خود در نشست روز جمعۀ (۲۷ مارچ)، گروه هفت در نزدیکی پاریس مطرح کرده است. تنگۀ هرمز – مسیرآبی – یکی از نقاط حساس برای انتقال انرژی از خلیج به بازارهای جهانی به شمار می‌رود.

وزیر خارجۀ ایالات متحده هشدار داد: "یکی از چالش‌های که با آن روبه‌رو خواهیم شد اینست که ایران ممکن تصمیم بگیرد یک سیستم اخذ پول (اخذ عوارض) در تنگه ایجاد کند. این‌کار نه تنها غیرقانونی است؛ بلکه غیرقابل قبول و برای جهان خطرناک است و مهم است که جهان یک طرح برای مقابله با آن داشته باشد."

مارکو روبیو افزود که ایالات متحدۀ امریکا بخشی از این تلاش برای تضمین عبور آزاد کشتی‌ها از این تنگه خواهد بود، اما از دیگر قدرت‌هایی که به واردات انرژی از این مسیر وابسته اند – به شمول کشورهای گروه هفت و کشورهای آسیایی – نیز خواست در این راستا سهم بگیرند.

روبیو نسبت به حمایت از این طرح ابراز خوش‌بینی کرد و گفت که در حال حاضر "کارهای زیادی در این زمینه جریان دارد و به نظر می‌رسد که [بخش‌های از] متحدان و شرکای امریکا از آن به خوبی استقبال می‌کنند."

مارکو روبیو همچنین به خبرنگاران گفت که جنگ با ایران ممکن است "در عرض چند هفته" به پایان برسد و ایالات متحدۀ امریکا بتواند بدون استفاده از نیروهای زمینی به اهداف خود دست یابد.

جین نویل باروت، وزیر خارجۀ فرانسه که ریاست نشست جی ۷ را در پاریس به عهده دارد گفت که پس از پایان درگیری‌ها، ایجاد یک "سیستم انتقال‌دهنده" برای تامین امنیت لازم، ضروری خواهد بود تا رفت‌وآمد کشتی‌ها هرچه سریع‌تر از سر گرفته شود.

باروت همچنان خواستار پایان حملات ایران علیه غیرنظامیان و زیربناها شد و تاکید ورزید: "هیچ توجیهی برای هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان و حمله بر تاسیسات دپلوماتیک در جریان درگیری‌های مسلحانه وجود ندارد. همچنان ضرورت مطلق وجود دارد که رفت‌وآمد آزاد و مصوون در تنگۀ هرمز به طور دایمی برقرار شود."

جوهان وادیپول، وزیر خارجۀ آلمان گفت که او و همتایانش در جی ۷ بر ضرورت کاهش تنش‌ها در شرق‌میانه توافق دارند و از ایران خواستند در هرگونه گفت‌وگوها شرکت کند.

وادیپول افزود: "برای رژیم ایران بهتر است اکنون وارد مذاکرات جدی با ایالات متحدۀ امریکا شود. نشانه‌های اولیه‌ای وجود دارد که باعث خوش‌بینی می‌شود چنین گفت‌وگوهایی انجام شود. ما به این باور مشترک استیم که ایران نباید تهدید برای منطقه، فراتر از آن یا برای اقتصاد جهانی، چه در کوتاه‌مدت و چه در درازمدت باشد."

گروه هفت اقتصاد برتر جهان کشورهای فرانسه، کانادا، ایتالیا، بریتانیا، جاپان، آلمان و ایالات متحدۀ امریکا می‌باشد.