پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده می‌گوید که اگر با ایران توافق صورت نگیرد، واشنگتن برای آغاز دوبارۀ حملات آماده است.

هگسیت که روز شنبه (۳۰ ماه می) در نشست امنیتی زیر نام [شینگری لا دیالوگ] در سنگاپور سخنرانی می‌کرد گفت که در صورت ضرورت، ایالات متحده "آمادگی و امکانات کامل" در اختیار دارد.

پیت هگسیت گفت: "در صورت ضرورت، برای آغاز دوبارۀ عملیات، آمادگی ما بیش از حد است. برای انجام این کار، در آنجا و در سایر نقاط جهان، امکانات ما بیش از حد مناسب است، چرا که ما بهترین و بیشترین تسلیحات را آماده کرده ایم. لذا ما در موقعیت بسیار خوبی قرار داریم."

وزیر جنگ ایالات متحده گفت که رییس جمهور ترمپ خواهان یک توافق بهتری است تا مطمین شود که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.

هگسیت گفت: " من امروز صبح فرصتی داشتم تا با رییس جمهور ترمپ صحبت کنم، او از من خواست که دوباره تاکید کنم که چقدر صبور است تا اطمینان حاصل کند که با انجام این نوع تلاش تاریخی توسط امریکا، هر توافقی (با ایران) خوب خواهد بود. یک توافق عالی."

وزیر جنگ ایالات متحده در حالی این اظهارات را بیان می‌کند که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا روز جمعه (۲۹ ماه می)، با نشر یک پیام در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل گفت که با مقامات حکومت خود صحبت می کند تا در مورد ایران تصمیم نهایی را بگیرد.

رییس جمهور امریکا، در این پیام، شرایط خود را برای توافق با رژیم ایران به منظور تثبیت آتش‌بس در مناقشه ایالات متحده و ایران منتشر کرده و گفته است که تهران باید متعهد شود که هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد و تنگه هرمز را فوراً باز کند.

رییس جمهور ترمپ در این پیام، بار دیگر بر از بین بردن یورانیم غنی شدۀ ایران تاکید کرده و گفته است که تمام مین های کار گذاشته شده توسط ایران در تنگه هرمز باید توسط ایران برداشته شود.

پیش از این در روز پنجشنبه، منابعی به صدای آمریکا تأیید کردند که واشنگتن و تهران به توافقی برای تمدید آتش‌بس فعلی نزدیک شده‌اند و این توافق مستلزم تایید رییس ‌جمهور ترمپ خواهد بود.