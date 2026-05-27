ترمپ: ایران 'بسیار زیاد' خواهان دسترسی به توافق برای ختم درگیری است

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده می‌گوید که ایران "بسیار زیاد خواهان توافق" است و به گفتۀ وی رهبری ایران در مذاکرات از "رمق" افتاده است.

این اظهارات رییس جمهور ترمپ در مورد توافق بالقوه برای پایان دادن به درگیری با ایران، در جریان جلسه کابینه روز چهارشنبه در قصر سفید و سه ماه پس از آغاز جنگ با حملات هوایی ایالات متحده و اسراییل بر ایران مطرح شد.

دونالد ترمپ گفت که "در حال حاضر، به نظر من گویا فقط می‌خواهند به توافق برسند. فکر نمی‌کنم چاره دیگری داشته باشند."

رییس جمهور امریکا بار دیگر تاکید کرد که اگر دو طرف به توافق دست نیابند، گزینۀ دیگر بازگشت به جنگ خواهد بود.

دونالد ترمپ گفت: " شاید مجبور شویم برگردیم و تمامش کنیم، شاید هم این کار را نکنیم."

رییس جمهور ترمپ همچنان گفت که هیچ کشوری تنگۀ هرمز را کنترول نخواهد کرد و ایالات متحده روی تسهیل تعزیرات علیه ایران به عنوان بخشی از این توافق، غور نمی‌کند.

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، در جلسۀ روز چهارشنبۀ کابینۀ رییس جمهور ترمپ گفت که جانب ایالات متحده "هر فرصتی را برای موفقیت" در مذاکرات فراهم خواهد کرد.

روبیو گفت: "اگر قرار است توافقی حاصل شود، ما می‌خواهیم که این اتفاق بیافتد. فکر می‌کنم پیشرفت‌هایی حاصل شده و علاقه‌هایی وجود دارد و طی چند ساعت و چند روز آینده خواهیم دید که آیا پیشرفتی حاصل می‌شود یا خیر."

ایالات متحده و ایران از اوایل ماه اپریل تاکنون عمدتاً آتش‌بس را رعایت کرده‌اند و پاکستان به میانجیگری برای دستیابی به توافقی بالقوه برای پایان دادن به جنگ کمک کرده است.

شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، گفت که روز چهارشنبه با مسعود پزشکیان، رییس جمهور ایران، صحبت کرده و ابراز امیدواری کرد که تلاش‌های فعلی صلح "توافقی پایدار" به همراه داشته باشد و راه را برای ثبات، رفاه و همکاری منطقه‌ای هموار کند.

نیروهای امریکایی روز دوشنبه حملاتی را که اردو ایالات متحده آن را دفاع از خود می‌نامد، در جنوب ایران انجام دادند و دستگاه‌های پرتاب میزایل و قایق‌هایی را که سعی داشتند ماین‌گذاری کنند، هدف قرار دادند.

ایران، در واکنش به این حملات، ایالات متحده را به نقض آتش‌بس متهم کرد.