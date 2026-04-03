تغییرات در وزارت عدلیه؛ دونالد ترمپ سرپرست جدید لوی سارنوالی را معرفی کرد

دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا، در تازه‌ترین تغییرات در کابینه خود، روز پنجشنبه (۲ اپریل) ، تاد بلانچ را به‌عنوان سرپرست جدید وزارت عدلیه این کشور منصوب کرد. بلانچ که پیش از این در سمت معاون لوی سارنوال فعالیت می‌کرد، جایگزین پم باندی می‌شود.

رییس‌جمهور ترمپ اعلام کرد که باندی یک "شغل جدید و مهم در بخش خصوصی" را که در آیندۀ نزدیک اعلام خواهد شد، احراز خواهد کرد.

دونالد ترمپ در یک پیام شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل، ضمن تقدیر از پم باندی، او را "یک میهن‌پرست بزرگ امریکایی و دوست وفادار" خواند که به گفتۀ رییس جمهور ترمپ، در سال گذشته با تعهد در سمت لوی سارنوالی خدمت کرده است.

رییس‌جمهور امریکا همچنین عملکرد باندی را در کاهش سطح جرم و جنایت ستود و مدعی شد که در دوران مسوولیت باندی، آمار قتل در کشور به پایین‌ترین سطح خود از سال ۱۹۰۰ رسیده است.

در همین حال، تاد بلانچ که از سوی دونالد ترمپ به عنوان " ذهن حقوقی بسیار با استعداد و مورد احترام" توصیف شده است، ضمن استقبال از این انتصاب، از اعتماد رییس‌جمهور سپاسگزاری کرد.

او در شبکۀ اجتماعی ایکس نوشت: "ما به حمایت از نیروهای پولیس، اجرای دقیق انفاذ قانون و انجام هر آنچه در توان داریم برای حفظ امنیت امریکا ادامه خواهیم داد."

بلانچ همچنین ضمن تقدیر از عملکرد پم باندی خاطرنشان کرد که او وزارت عدلیه را با "قدرت و قاطعیت" رهبری کرده است.

بباندی نیز در بیانیه‌ای کوتاه در شبکه ایکس تاکید کرد که طی ماه آینده مسوولیت‌ها را به بلانچ واگذار خواهد کرد و "به مبارزه برای رییس جمهور ترمپ و حکومت او ادامه خواهد داد."

این تقرری ها بخش از تغییرات گسترده‌تری است که رییس‌جمهور ترمپ در ساختار حکومت خود اعمال کرده است. اوایل ماه مارچ، دونالد ترمپ تغییرات مشابه را در وزارت امنیت داخلی انجام داد. در آن زمان، کریستی نوم از سمت وزیر امنیت داخلی به عنوان فرستاده ویژه در ایتلاف امنیتی جدید "سپر قارۀ امریکا" که برای مبارزه با قاچاقبران مواد مخدر تشکیل شده، منصوب شد.

در پی این تغییر، مارک‌وین مولین، سناتور سابق ایالت اوکلاهما، به عنوان وزیر جدید امنیت داخلی منصوب شد.