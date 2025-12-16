لوی سارنوال امریکا: توطیه تروریستی در کالیفورنیا خنثا شد؛ چهار نفر بازداشت شد

پام باندی، لوی سارنوال و وزیر عدلیۀ ایالات متحدۀ امریکا، گفت که مقامات تنفیذ قانون یک حملۀ برنامه‌ریزی شدۀ "بزرگ" را خنثا کردند که قرار بود در شب سال نو در لاس انجلس، یکی از بزرگ‌ترین شهرهای ایالات متحده، انجام شود.

چهار نفر در پیوند به این توطیه بازداشت و متهم شده اند.

باندی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشت: "پس از یک تحقیق سریع، وزارت عدلیه، در همکاری با اف‌بی‌آی، از یک توطیۀ تروریستی بزرگ و وحشتناک در اورنج کاونتی و لاس انجلس – ایالت کالیفورنیا جلوگیری کردند.

در این پیام ایکس آمده است: "جبهۀ آزادی‌بخش ترتل آیلند – یک گروه چپ افراطی، طرفدار فلسطین، ضد حکومت و ضد سرمایه‌داری – در حال آماده شدن برای انجام یک سلسله بم‌گذاری در شب سال نو، بر چندین هدف در کالیفورنیا بود."

لوی سارنوال ایالات متحده اذعان داشت که این گروه همچنین پلان کرده بود تا کارمندان و وسایط ادارۀ مهاجرت و گمرک ایالات متحده را هدف قرار دهند.

کش پتیل، رییس ادارۀ تحقیقات فدرال ایالات متحده (اف‌بی‌آی)، با ارایۀ معلومات بیشتر در بارۀ خنثا کردن این توطیه گفت که " یک تهدید تروریستی تایید شدۀ قریب الوقوع" بود.

پتیل ​در یک پست در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشت: "این افراد خود را اعضای یک شاخۀ افراطی جبهۀ آزادی‌بخش ترتل آیلند معرفی کردند، یک گروه تندرو که با ایدیولوژی طرفدار فلسطین، ضد اجرای قانون و ضد حکومت انگیزه گرفته است."

رییس ادارۀ تحقیقات فدرال امریکا گفت که توطیه کنندگان برنامه داشتند تا از مواد انفجاری تعبیه شده در این حمله استفاده کنند.

او​ نگاشته است: "ظاهراً برنامه داشتند تا حملات همآهنگ مواد انفجاری تعبیه شده را در شب سال نو در پنج محل مختلف در سرتاسر لاس انجلس انجام دهند."

مقامات تنفیذ قانون در کالیفورنیا، چهار نفر بازداشت شده را به ارتباط این توطیه متهم اعلام کردند.

بل اسیلی، رییس دفتر سارنوال ایالات متحده برای ناحیۀ مرکزی کالیفورنیا، روز دوشنبه در جریان کنفرانس خبری گفت: "این افراد روز جمعه دوازدهم دسمبر زمانی بازداشت شدند که این گروه تلاش داشت بم‌های ساخت دست را در بیابان جاسازی و منفجر کند."

اسیلی گفت که متهمین که از لاس انجلس استند، هر کدام به توطیه و در اختیار داشتن یک وسیله مخرب ثبت ناشده متهم شده اند.

بل اسیلی گفت: "این اتهامات ناشی از توطیه دقیق و هماهنگ متهمان و هم‌دستان‌شان برای بمب‌گذاری در چندین شرکت امریکایی در شب سال نو است."

او افزود که مقامات قصد دارند در هفته‌های آینده و با تکمیل بررسی شواهد، اتهامات دیگری را مطرح کنند.

اسیلی نام افراد بازداشت شده را اودری کارول، زخاری آرون پیج، دانتی گارفیلد و تینا لای شناسایی کرده است. او گفت که متهمین همه اعضای جبهۀ آزادی‌بخش ترتل آیلند "افراطی و ضدحکومت" استند.

اسیلی افزود: "در ماه نومبر ۲۰۲۵، کارول متهم، یک نقشه بم‌گذاری دقیق را برای استفاده از مواد منفجره، در شب سال نو پیش رو، جهت حمله بر پنج یا تعداد بیشتری از محلات در جنوب کالیفورنیا طراحی کرده بود."

در این پیام ایکس آمده است: "کارول و زخاری پیج، متهم همکارش، رهبری تلاش را برای تهیه و ساخت بم‌ها و جذب افراد دیگر برای پیوستن به نقشه آنان بر عهده داشتند."

کارول و پیج - روی برنامه‌هایی حملات بعدی صحبت کرده اند، که شامل یک طرح برای هدف قرار دادن کارمندان و وسایط ادارۀ مهاجرت و گمرک ایالات متحده با بم‌های لوله‌ای بود.

قرار است هر چهار متهم روز دوشنبه در محکمۀ شهر لاس انجلس حاضر شوند.

مقامات گفتند که کارکرد تحقیق‌کنندگان و ماموران تنفیر قانون "بدون شک جان افراد بی‌شماری را نجات داد."