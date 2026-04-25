ترمپ سفر هیات مذاکره کنندهٔ امریکایی را به اسلام آباد لغو کرد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده می‌گوید که به دلیل موضع ایران در مذاکرات صلح، سفر نمایندگان این کشور را به اسلام‌آباد لغو کرده است.

او به شبکهٔ خبری اکسیوس گفت:"من هیچ سودی برای فرستادن آنها در یک پرواز ۱۸ ساعته در وضعیت فعلی (مذاکرات) نمی بینم. این خیلی (سفر) طولانی است. ما می‌توانیم این کار را از طریق تلیفون انجام دهیم. ایرانی ها اگر بخواهند می‌توانند با ما تماس بگیرند. ما فقط برای نشستن در آنجا سفر نمی‌کنیم."

قرار بود استیف ویتکاف، فرستادۀ ویژه ایالات متحده و جرد کوشنر، داماد و مشاور ارشد رییس جمهور برای انجام دور بعدی مذاکرات با ایرانی ها، روز شنبه ۲۵ اپریل (پنجم ثور) به اسلام آباد بروند.

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید روز جمعه به خبرنگاران گفت که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده تصمیم گرفته است تا استیف ویتکاف و جرد کوشنر را برای ادامهٔ مذاکرات به اسلام‌آباد اعزام کند.

سخنگوی قصر سفید گفت:"رییس جمهور ترمپ گزینه های نظامی را روی میز دارد که او همیشه خردمندانه آنرا منحیث قوماندان اعلی حفظ می‌کند. اما در حال حاضر، دپلوماسی امیدوارانه ادامه دارد و ما به جایی خواهیم رسید که خط سرخ رییس جمهور برآورده خواهد شد. "

پیش از این رییس جمهور ترمپ گفته بود که ایران قصد دارد پیشنهادی بدهد که خواسته‌های امریکا را برآورده سازد. او روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفت: "آن‌ها در حال ارایه یک پیشنهاد هستند و باید ببینیم چه می‌شود."

در همین حال براساس گزارش خبرگزاری فاکس نیوز عباس عراقچی، وزیر خارجۀ ایران که روز جمعه برای دیدار و گفتگو با مقامات پاکستانی از جمله صدراعظم آن کشور به اسلام‌آباد رفته بود، آن کشور را ترک کرده است.

به گفتهٔ مقامات پاکستانی عراقچی ملاحظات تهران را درباره خواسته‌های واشنگتن به آنها ارایه کرده است. او در سفر به پاکستان، سخنی از مذاکره مستقیم خود با مقامات امریکایی اظهار نکرده بود.